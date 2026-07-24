A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online

Scandal imens în Turcia, unde 17 oficiali de club au fost reținuți pentru pariuri ilegale și meciuri aranjate.

Printre ei se numără și Maruf Guneș, vicepreședintele lui Galatasaray, campioana ultimelor 4 sezoane, dar și 4 oficiali de la Beșiktaș.

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În urmă cu o săptămână au avut raiduri simultane în 10 locații diferite din Turcia, iar 17 suspecți au fost reținuți. Alți doi sunt căutați în continuare.

Scandal imens în Turcia cu 17 oficiali reținuți!

Evenimentul este strâns legat de ancheta care a zguduit fotbalul turc toamna trecută, când Federația a suspendat 638 de fotbaliști și 149 de arbitri.

Acum, arestările au fost făcute după o investigație coordonată de Biroul Procurorul Șef din Istanbul, după mai multe date obținute despre pariuri plasate pe platformele care operează legal în Turcia, scrie Turkiye Today.

Maruf Guneș, vicepreședintele lui Galatasaray, ar fi plasat 48 de pariuri care implicau adversarii echipei sale, dar și pariuri pe numărul de goluri.

Tolga Kirgiz, un membru din conducerea lui Beșiktaș, ar fi plasat 1.488 de bilete în timpul mandatului, în timp ce colegii Kerem Gurel și Ahmet Akcelik au avut 996 de pariuri, respectiv 53.

Printre ceilalți suspecți reținuți se numără și reprezentanți de la Boluspor, Erzurumspor, Genclerbirligi, Karaman, Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Altinordu, Balikesirspor și Bandirmaspor.

A pariat pe golul portarului?

Pe rețelele de socializare s-a răspândit informația că unul dintre pariurile plasate de Maruf Guneș ar fi fost plasat pe 18 mai 2025, la Galatasaray - Kayserispor, scor 3-0, în etapa #36.

Atunci, oficialul formației din Istanbul ar fi mizat o sumă uriașă că Fernando Muslera va marca. Galatasaray s-a impus în acel meci, victorie care i-a garantat câștigarea titlului. Iar portarul uruguayan chiar a înscris din penalty, în minutul 89.

Un mod de a-l răsplăti înainte de despărțire, după 14 ani petrecuți alături de „lei”.

Acest moment s-ar afla pe lista de dovezi strânse de autorități, pentru că Guneș ar fi pariat 5 milioane de euro că Muslera va da gol. Iar câștigul generat ar fi fost folosit pentru a-l transfera pe Victor Osimhen pentru 75 de milioane de euro de la Napoli.

Galatasaray iese la atac

Clubul a reacționat în cele din urmă, postând un comunicat prin care amenință că va lua măsuri împotriva celor care răspândesc în mediul online această informație.

„Niște grupuri și indivizi au produs informații false, care nu se bazează pe fapte sau documente reale. Acestea au circulat în mod organizat inducând în eroare publicul și atacând clubul și oficialii noștri.

Această inițiativă este o operațiune de atac evidentă la adresa lui Galatasaray. Vom lua măsurile legale necesare împotriva celor care răspândesc aceste informații și știri false și care intențioanează să inducă în eroare publicul postându-le pe diverse platforme, mai ales pe social media”, se arată în comunicatul lui Galatasaray.

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