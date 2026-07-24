Bucuria victoriei, umbrită de altă realitate După succesul Spaniei la Mondial, apelurile la linia pentru victimele violenței de gen au crescut cu peste 120,8%

În timp ce milioane de spanioli sărbătoreau victoria naționalei în finala Campionatului Mondial 2026, autoritățile au înregistrat o creștere semnificativă a solicitărilor de ajutor din partea victimelor violenței de gen.

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Potrivit datelor Ministerului Egalității din Spania, publicate de cotidianul El Pais, în intervalul dintre ora 23:00 din seara finalei și ora 07:00 în dimineața următoare, numărul apelurilor către 016, linia telefonică destinată victimelor violenței împotriva femeilor, a crescut cu 120,8% față de aceeași perioadă a săptămânii precedente.

După succesul Spaniei la Mondial, apelurile la linia pentru victimele violenței de gen au crescut cu peste 120%

Creșteri importante au fost înregistrate și pe celelalte canale de asistență. Solicitările transmise prin e-mail au crescut cu 1.000%, conversațiile prin chat cu 60%, iar mesajele primite prin WhatsApp cu 8,75%, potrivit acelorași date oficiale.

Autoritățile spaniole subliniază însă că aceste cifre reprezintă numărul persoanelor care au cerut ajutor, nu o evidență directă a agresiunilor comise în acea noapte.

De altfel, în timpul zilei în care s-a disputat finala, apelurile către 016 au fost chiar mai puține decât într-o duminică obișnuită, creșterea fiind observată după încheierea meciului și pe parcursul nopții.

La nivelul întregii zile de luni, apelurile au fost cu 21,9% mai numeroase decât în lunea precedentă.

Fenomenul nu este unul izolat. Potrivit sursei citate, specialiștii amintesc cercetări realizate în Marea Britanie și Statele Unite care au identificat o asociere între marile competiții sportive și creșterea incidentelor de violență domestică sau a solicitărilor de sprijin.

Cercetătorii atrag însă atenția că meciurile de fotbal nu sunt cauza violenței, ci pot acționa ca factori declanșatori în relații deja abuzive, alături de consumul excesiv de alcool, tensiunea emoțională și alte vulnerabilități existente.

În Spania, serviciul 016 oferă gratuit și permanent asistență victimelor violenței de gen și poate fi accesat telefonic, prin e-mail, chat online și WhatsApp.

Potrivit Ministerului Egalității, apelurile nu apar pe factura telefonică, însă pot rămâne în istoricul dispozitivului, motiv pentru care utilizatorii sunt sfătuiți să îl șteargă dacă se află într-o situație de risc.

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