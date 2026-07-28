Ferran Torres (26 de ani), marcatorul golului prin care Spania a câștigat finala Campionatului Mondial din 2026, a devenit subiectul unei controverse cu tentă politică pe rețelele de socializare.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Unii dintre contestatari l-au etichetat pe Torres drept „eroul fasciștilor și al «cayetanos»”, termen folosit în Spania, de regulă peiorativ, pentru persoanele tinere și înstărite cu vederi conservatoare.

De ce a fost asociat Ferran Torres cu extrema dreaptă după triumful Spaniei la CM 2026

Mai mulți utilizatori l-au criticat după ce au observat că fotbalistul îl urmărește pe Instagram pe Vito Quiles, un jurnalist și influencer spaniol cunoscut pentru pozițiile sale de dreapta și pentru mai multe mesaje controversate.

Vito Quiles a publicat în trecut o fotografie cu Lamine Yamal și Nico Williams, însoțită de mesajul:

„Dar ce fel de națională a Spaniei este asta? Pare o glumă de prost gust”, a notat acesta.

Postarea făcută de Vito Quiles. Foto: Captură „X”

Alți utilizatori au respins însă concluziile trase exclusiv din lista conturilor urmărite de fotbalist. Aceștia au subliniat că un „follow” nu înseamnă automat că o persoană susține toate opiniile sau mesajele publicate de acel cont, conform esdiario.com.

„Și cine îți spune că Ferran văzuse acel comentariu sau că este de acord cu tot ceea ce spune individul respectiv?”

„Puneți-i lui Ferran Torres o banderolă cu litera «F» de la fascist și o pijama în dungi. Asta este stânga”.

„Eu îl urmăresc pe Netanyahu ca să văd ce spune, iar asta nu înseamnă că îi împărtășesc ideile”.

„Și eu îl urmăresc. Și ce? Ce obsesie are stânga să-i anuleze pe cei care nu gândesc la fel ca ea”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

25 de goluri a marcat Ferran Torres în cele 65 de meciuri disputate pentru naționala Spaniei. La Barcelona, atacantul are 65 de reușite în 207 partide

Dezbaterea a fost alimentată și de alte apariții recente ale lui Ferran Torres.

După triumful Spaniei, atacantul a purtat la parada de la Madrid o șapcă roșie cu mesajul „Make Spain Great Again”, inspirat din sloganul politic folosit de Donald Trump în Statele Unite.

Imaginile cu atacantul spaniol de la parada de pe străzile Madridului s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au generat interpretări diferite.

Unii au văzut mesajul ca pe o glumă, în timp ce alții i-au atribuit o semnificație politică. Totuși, atacantul Barcelonei nu a explicat public ce a vrut să transmită.

Într-o altă fotografie distribuită pe rețelele sociale, Ferran Torres apare purtând o brățară cu sigla Legiunii Spaniole, detaliu interpretat de unii utilizatori drept un posibil mesaj cu tentă naționalistă.

Detaliul a alimentat polemica deoarece Legiunea Spaniolă a luptat de partea dictatorului Francisco Franco în Războiul Civil Spaniol.

Brățara purtată de Ferran Torres. Foto: tribuna.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport