Flick testează La Masia Antrenorul Barcelonei a luat 17 tineri jucători în stagiul de pregătire! Cine sunt și ce calități au

FC Barcelona efectuează un cantonament în Anglia timp de o săptămână, acolo unde antrenorul Hansi Flick (61 de ani) a convocat nu mai puțin de 17 jucători din academia clubului, La Masia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În lipsa vedetelor echipei, care au participat la Campionatul Mondial alături de naționalele lor, Hansi Flick a ales să-i pună la încercare pe tinerii fotbaliști din academia clubului catalan.

Cine sunt cei 17 jucători convocați de Hansi Flick în cantonamentul Barcelonei

Catalanii vor petrece o săptămână la St. George's Park, din Anglia, acolo unde se vor pregăti înainte de startul noului sezon.

Campioana Spaniei va disputa și două meciuri amicale, cu Birmingham (31 iulie) și Preston North End (3 august), ambele formații din Championship.

Pentru că cei mai importanți jucători ai echipei, precum Pedri, Lamine Yamal, Cubarsi sau Ferran Torres lipsesc, având zile libere după câștigarea CM 2026, Hansi Flick a convocat 17 tineri jucători din La Masia pentru a le testa abilitățile în cantonament.

Iker Rodríguez (18 ani) este un portar care măsoară 1,87 metri înălțime și este considerat unul dintre cele mai mari talente din cadrul academiei, fiind o variantă de viitor pentru poarta catalanilor.

Mai are un an de contract, iar conducerea blaugrana lucrează deja la prelungirea înțelegerii, care ar urma să fie oficializată în curând, conform sport.es.

Áron Yaakobishvili (20 de ani) este un portar născut la Budapesta care a debutat deja la naționala Ungariei într-un amical cu Finlanda, scor 2-1, disputat pe 5 iunie.

În sezonul trecut a fost împrumutat la FC Andorra și luptă acum pentru postul de al treilea portar al Barcelonei. Contractul său expiră în 2028.

Álvaro Cortés (21 de ani), un fundaș central care este apreciat de Hansi Flick. A debutat deja la echipa mare, într-un duel cu Alaves, atunci când a fost integralist. Punctele lui forte sunt fizicul și duelurile unu contra unu.

FOTO: Primul antrenament al Barcelonei din cantonamentul din Anglia

Xavi Espart (19 ani) este un fundaș dreapta în care antrenorul Barcelonei își pune încrederea. În sezonul trecut a jucat 6 meciuri pentru echipa de seniori și are toate șansele să mai evolueze în La Liga și în viitoarea stagiune.

Jofre Torrents (19 ani), fundaș stânga care are calități atât defensive, cât și ofensive și impresionează prin forța cu care conduce mingea. A suferit o gravă accidentare la gleznă anul trecut, dar și-a revenit.

Jordi Pesquer (17 ani) este un fundaș stânga născut chiar la Barcelona. Nu a început pregătirea alături de prima echipă, însă Flick l-a convocat după problemele fizice ale lui Alejandro Balde. Și-a prelungit recent contractul până în 2028.

Tommy Marqués (19 ani) este comparat adesea cu stilul lui Frenkie de Jong. Ar putea rămâne la echipa mare după accidentarea olandezului.

Brian Fariñas (20 de ani) , mijlocaș central, a ajuns la Barcelona în 2018, de la Villarreal. Vara aceasta a fost aproape de un transfer la Girona, dar Hansi Flick a oprit, pentru moment, mutarea. Se va lua o decizie privind viitorul său după încheierea cantonamentului.

Ibrahim Diarra (19 ani), extremă dreapta, este considerat unul dintre cei mai talentați jucători din La Masia. A înscris în amicalul de vineri cu CE Europa, scor 4-1.

Orian Goren (17 ani), un mijlocaș central din Israel. A ajuns la Barcelona în 2023, de la Maccabi Petah Tikva.

Guille Fernández (18 ani), un alt mijlocaș central, care este apreciat pentru pătrunderile sale foarte bune și capacitatea de a sparge liniile adverse. Contractul său expiră în 2027, iar clubul dorește să îl prelungească și apoi să îl împrumute la o altă echipă, conform sursei citate.

Ebrima Tunkara (16 ani) este cel mai tânăr jucător prezent în cantonament. Mijlocașul ofensiv născut în Gambia a înscris și el în amicalul cu CE Europa. Evoluează pentru reprezentativele de juniori ale Spaniei.

Hamza Abdelkarim (18 ani) este poate cel mai cunoscut jucător din academia Barcelonei. Atacantul egiptean a participat la Campionatul Mondial, iar Barcelona își pune mari speranțe în abilitățile sale.

Óscar Gistau (18 ani) este un atacant spaniol care a suferit mai multe accidentări în cariera sa, în ciuda vârstei fragede. Și-a prelungit recent contractul până în 2028.

Álex González (19 ani), extremă stângă, a sosit sezonul trecut de la Damm și a avut un an foarte bun la echipa U19. A impresionat și în amicalul cu CE Europa, unde a reușit un gol și o pasă decisivă.

Shane Kluivert (18 ani) este fiul fostului atacant Patrick Kluivert. Evoluează în principal ca extremă, dar poate juca și în spatele atacantului.

Toni Fernández (18 ani), mijlocaș ofensiv. A devenit al doilea cel mai tânăr jucător format de Barcelona care a debutat la prima echipă, la doar 16 ani și cinci luni, într-un meci din Cupă cu Barbastro. Barcelona lucrează deja la un nou contract pe termen lung, valabil până la 30 iunie 2031.

Barcelona va debuta în noul sezon din La Liga pe 23 august, împotriva lui Elche.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport