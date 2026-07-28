„Se spune că suntem aroganți” Lisandro Martinez explică gestul care le-a adus critici jucătorilor Argentinei după finala CM 2026

Lisandro Martinez (28 de ani) a explicat de ce jucătorii Argentinei le-au întors spatele spaniolilor în momentul în care aceștia ridicau trofeul Cupei Mondiale.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși naționala albiceleste n-a reușit să devină campioană a lumii pentru a patra oară în istorie, fundașul lui Manchester United a fost întâmpinat ca un erou la întoarcerea în orașul său natal, Gualeguay.

Lisandro Martinez explică de ce argentinenii le-au întors spatele spaniolilor după finala CM 2026

După ce și-au primit medaliile de argint, sud-americanii au rămas pe teren cu fața îndreptată spre propriii fani. Nu s-au întors nici măcar în momentul în care Rodri a primit trofeul de la Donald Trump și l-a ridicat deasupra capului.

Imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare, iar gestul făcut de argentinieni a fost considerat unul nesportiv și lipsit de respect față de adversara din finală.

Acum, Lisandro Martinez se apără și susține că gestul a fost interpretat greșit, iar jucătorii Argentinei sunt acuzați pe nedrept de aroganță.

„Am sentimente contradictorii. Mă enervează puțin faptul că nu au niciun temei pentru a manifesta această ură. Se spune că suntem aroganți, dar poate că asta spune mai multe despre cei care afirmă astfel de lucruri decât despre noi.

Am fost întotdeauna respectuoși față de adversarii noștri. După finală, i-am salutat pe toți jucătorii și pe cei din staff-ul tehnic al echipei spaniole”, a spus Lisandro Martinez, citat de metro.co.uk.

Imaginea în care apărem cu spatele la adversari se datorează faptului că am rămas să cântăm alături de suporterii noștri. A fost un gest de respect față de suporterii argentinieni, nu puteam pleca. Lisandro Martinez, fundaș Argentina

FIFA a confirmat că va avea loc o anchetă privind comportamentul echipei Argentinei după finală.

După meci, Leandro Paredes s-a îmbrâncit pe teren cu Gavi și Eric Garcia, în timp ce antrenorul secund Roberto Ayala a fost, la rândul său, implicat într-o altercație cu Dani Olmo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport