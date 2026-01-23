Ferrari și-a prezentat noul monopost FOTO+VIDEO. Cum arată mașina cu care italienii vor să câștige titlul după 18 ani » Schimbare majoră la exterior! +9 foto
Ferrari și-a prezentat noul monopost
Ferrari și-a prezentat noul monopost FOTO+VIDEO. Cum arată mașina cu care italienii vor să câștige titlul după 18 ani » Schimbare majoră la exterior!

alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 14:19
  • Ferrari a prezentat monopostul SF-26, care va fi condus de piloții Lewis Hamilton și Charles Leclerc în noul sezon de Formula 1.
  • Echipa italiană speră să câștige primul titlu mondial la piloți după 18 ani și la constructori după 17 ani.

Evenimentul de lansare a avut loc, vineri, pe circuitul Fiorano al echipei. Sute de fani au participat la eveniment.

Mașina va fi propulsată de noul motor Ferrari conceput special pentru Formula 1, care are o distribuție 50/50 între puterea electrică și cea de combustie. Monopostul este mai scurt și mai ușor cu 30 de kilograme decât cel din 2025.

SF-26 este o „regândire completă a arhitecturii mașinii” pentru a răspunde noilor reglementări privind șasiul și motorul care vor fi valabile începând cu acest sezon.

Ferrari susține că monopostul are „linii mai curate și o filozofie generală axată pe reducerea greutății și îmbunătățirea eficienței”.

Ca un element de noutate, mașina este vopsită în alb alături de roșul clasic Ferrari pentru a „conecta trecutul și prezentul”, această combinație amintind de monopostul Ferrari 312T din anii '70.

Totodată, noul SF-26 marchează revenirea la vopseaua lucioasă după șapte ani în care a fost utilizat finisajul mat.

Charles Leclerc: „Sprijinul fanilor va fi deosebit de important”

„Reglementările din 2026 impun un nivel de pregătire și mai ridicat, în special pentru noi, piloții. Există multe sisteme noi care trebuie înțelese și optimizate, motiv pentru care ne-am implicat intens încă din primele etape ale dezvoltării proiectului.

Sprijinul fanilor va fi deosebit de important în acest sezon: este ceea ce face Ferrari să fie o echipă unică și ne împinge să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Leclerc la evenimentul de prezentare a monopostului.

Lewis Hamilton: „Va fi un an extrem de important”

„Sezonul 2026 reprezintă o provocare uriașă pentru toată lumea, probabil cea mai mare schimbare de regulament pe care am experimentat-o în cariera mea.

Când începe o nouă eră, totul se învârte în jurul dezvoltării, creșterii ca echipă și avansării în aceeași direcție. Ca pilot, implicarea încă de la început în dezvoltarea unei mașini atât de diferite a fost o provocare deosebit de fascinantă, lucrând îndeaproape cu inginerii pentru a ajuta la definirea unei direcții clare pentru aceasta.

Va fi un an extrem de important din punct de vedere tehnic, pilotul jucând un rol central în gestionarea energiei, înțelegerea noilor sisteme și contribuția la dezvoltarea mașinii”, a declarat și Hamilton.

Ferrari este cea de-a cincea echipă care își prezintă monopostul înainte de startul noului sezon, după ce Red Bull și Racing Bulls au dat startul sezonului de lansări săptămâna trecută la fabrica Ford din Detroit. Haas și-a dezvăluit mașina luni, în cadrul unui eveniment online, iar Audi și Mercedes și-au prezentat mașinile marți, respectiv joi. Și Honda și-a lansat mașina la Tokyo, la începutul acestei săptămâni.

Toate echipele intensifică pregătirile pentru testele private de la Barcelona, care vor avea loc săptămâna viitoare (26-30 ianuarie), când fiecare echipă va avea dreptul să ruleze timp de trei din cele cinci zile pe Circuitul de Barcelona-Catalunya.

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Pre-sezon

  • 26-30 ianuarie - Primul test privat de pre-sezon la Barcelona
  • 11-13 februarie - Al doilea test pre-sezon în Bahrain
  • 18-20 februarie - Al treilea test pre-sezon, tot în Bahrain

Martie

  • 6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne
  • 13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai
  • 27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

  • 10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir
  • 17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

  • 1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA
  • 22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

  • 5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo
  • 12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona
  • 26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

  • 3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone
  • 17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

  • 21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort
  • 24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

  • 4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza
  • 11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania
  • 25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

  • 9-11: Marele Premiu de la Singapore
  • 23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin
  • 30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

  • 6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo
  • 19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA
  • 27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

  • 4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Lewis Hamilton formula 1 Scuderia Ferrari ferrari charles leclerc
