Noul monopost Mercedes FOTO A fost lansat spectaculosul W17 » Care sunt noutățile tehnice ale mașinii

Mercedes a prezentat noul monopost W17, care va fi utilizat în sezonul 2026 din Formula 1.

Modelul este construit în conformitate cu noul regulament al competiției.

Noul sezon din Formula 1 va lua startul în luna martie, cu Marele Premiu al Australiei, la Melbourne.

Mercedes a lansat noul monopost W17: „Noile reglementări impun inovație”

Cu aproape 2 luni până la startul sezonului, Mercedes a lansat monopostul W17, pe care îl vor folosi piloții de-a lungul stagiunii.

Noua mașină a celor de la Mercedes este adaptată noului regulament Formula 1, care permite electrificarea în proporție de 50% și combustibili complet sustenabili.

Anunțul lansării noului monopost a fost făcut de directorul general al Mercedes.

„Noile reglementări impun inovație și concentrare absolută în fiecare domeniu de performanță.

Munca noastră la noua mașină și dezvoltarea pe termen lung a unității de putere și a combustibililor avansați sustenabili, împreună cu Petronas, reflectă această abordare”, a spus Toto Wolff, potrivit planetf1.com.

Noul model de monopost va fi folosit atât de George Russell, cât și de Kimi Antonelli.

Formula 1 va trece prin schimbări semnificative în 2026 și suntem pregătiți pentru această tranziție Toto Wolff, director Mercedes

Mercedes a semnat un parteneriat cu Microsoft

Mercedes a ajuns, săptămâna aceasta, la un acord de sponsorizare cu firma IT Microsoft.

Parteneriatul ar urma să aducă 60 de milioane de dolari în conturile echipei Mercedes, fiind al doilea cel mai profitabil colaborator, după Petronas (75 de milioane de dolari).

Sigla Microsoft va apărea pe aripa față, pe arcul de protecție al modelului W17 și pe costumele pe care le vor purta George Russell și Kimi Antonelli.

100.000.000 de dolari este cel mai profitabil acord de colaborare din grila de start a Formula 1, dintre Red Bull și Oracle

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport