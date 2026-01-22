Noul monopost Mercedes  FOTO A fost lansat spectaculosul W17 » Care sunt noutățile tehnice ale mașinii +7 foto
Monopost Mercedes FOTO: Instagram - mercedes amg f1
Formula 1

Noul monopost Mercedes FOTO A fost lansat spectaculosul W17 » Care sunt noutățile tehnice ale mașinii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 19:37
  • Mercedes a prezentat noul monopost W17, care va fi utilizat în sezonul 2026 din Formula 1.
  • Modelul este construit în conformitate cu noul regulament al competiției.

Noul sezon din Formula 1 va lua startul în luna martie, cu Marele Premiu al Australiei, la Melbourne.

Încă un scandal la Australian Open  FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Citește și
Încă un scandal la Australian Open FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Citește mai mult
Încă un scandal la Australian Open  FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”

Mercedes a lansat noul monopost W17: „Noile reglementări impun inovație”

Cu aproape 2 luni până la startul sezonului, Mercedes a lansat monopostul W17, pe care îl vor folosi piloții de-a lungul stagiunii.

Noua mașină a celor de la Mercedes este adaptată noului regulament Formula 1, care permite electrificarea în proporție de 50% și combustibili complet sustenabili.

Mercedes a prezentat noul monopost W17 FOTO Mercedes pe X
Mercedes a prezentat noul monopost W17 FOTO Mercedes pe X

Galerie foto (7 imagini)

Mercedes a prezentat noul monopost W17 FOTO Mercedes pe X Mercedes a prezentat noul monopost W17 FOTO Mercedes pe X Mercedes a prezentat noul monopost W17 FOTO Mercedes pe X Mercedes a prezentat noul monopost W17 FOTO Mercedes pe X Mercedes a prezentat noul monopost W17 FOTO Mercedes pe X
+7 Foto
labels.photo-gallery

Anunțul lansării noului monopost a fost făcut de directorul general al Mercedes.

„Noile reglementări impun inovație și concentrare absolută în fiecare domeniu de performanță.

Munca noastră la noua mașină și dezvoltarea pe termen lung a unității de putere și a combustibililor avansați sustenabili, împreună cu Petronas, reflectă această abordare”, a spus Toto Wolff, potrivit planetf1.com.

Noul model de monopost va fi folosit atât de George Russell, cât și de Kimi Antonelli.

Formula 1 va trece prin schimbări semnificative în 2026 și suntem pregătiți pentru această tranziție Toto Wolff, director Mercedes

Mercedes a semnat un parteneriat cu Microsoft

Mercedes a ajuns, săptămâna aceasta, la un acord de sponsorizare cu firma IT Microsoft.

Parteneriatul ar urma să aducă 60 de milioane de dolari în conturile echipei Mercedes, fiind al doilea cel mai profitabil colaborator, după Petronas (75 de milioane de dolari).

Sigla Microsoft va apărea pe aripa față, pe arcul de protecție al modelului W17 și pe costumele pe care le vor purta George Russell și Kimi Antonelli.

100.000.000 de dolari
este cel mai profitabil acord de colaborare din grila de start a Formula 1, dintre Red Bull și Oracle

Citește și

Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol”
Superliga
18:13
Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol”
Citește mai mult
Sfat pentru Bîrligea Adrian Ilie a văzut ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB și a reacționat: „Cred că dacă ar fi așa, ar da gol”
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm”
Superliga
17:03
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm”
Citește mai mult
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
formula 1 monopost mercedes toto wolff
Știrile zilei din sport
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Nationala
22.01
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Citește mai mult
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Superliga
22.01
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Citește mai mult
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Tenis
22.01
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:45
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
00:09
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
22:42
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
00:23
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Top stiri din sport
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Superliga
22.01
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Citește mai mult
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Superliga
22.01
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Citește mai mult
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Tenis
22.01
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Citește mai mult
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share