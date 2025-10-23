Haos pentru fani Un meci din Europa League a fost reprogramat de două ori » Motivul pentru care a luat UEFA această decizie

Meciul dintre Feyenoord și Panathinaikos, din etapa #3 a Europa League, a fost reprogramat de două ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Decizia a fost luată de UEFA, împreună cu autoritățile locale, serviciile de siguranță și cele două cluburi, în urma avertizării de cod portocaliu emise pentru provinciile de coastă din vestul Olandei.

Meteorologii au anunțat rafale de vânt foarte puternice, mai devreme decât era prognozat inițial, conform telegraaf.nl.

Meciul dintre Feyenoord și Panathinaikos, afectat de furtuna Benjamin

Partida din Europa League, care fusese programată joi seara, de la ora 19:45, a fost mutată la 17:30, însă sosirea mai rapidă a furtunii a forțat o nouă modificare.

Partida se va disputa în cele din urmă la ora 22:00, pe stadionul De Kuip din Rotterdam.

Primăria Rotterdam a transmis că suporterii trebuie să decidă individual dacă doresc să se deplaseze la stadion, având în vedere riscurile meteorologice.

În cazul în care fanii care dețin bilete nu pot ajunge la meci din cauza schimbărilor de program, clubul Feyenoord a anunțat că le va restitui contravaloarea acestora.

120 km/h acestea sunt vitezele pe care le pot atinge rafalele de vânt aduse de furtuna Benjamin, așa cum a numit-o serviciul național de meteorologie al Franței, conform dutchreview.com

În contextul furtunii Benjamin, și altă partidă din competițiile europene a fost afectată.

Confruntarea dintre AZ Alkmaar și Slovan Bratislava, din Conference League, va începe la 19:45, deși inițial era programată la 22:00.

