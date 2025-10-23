Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Uros Nikolic. Foto: IMAGO
Baschet

Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 17:02
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 17:03
  • Uros Nikolic (39 de ani), arbitru în Euroligă, a fost arestat de poliția din Serbia, fiind suspectat de legături cu o grupare criminală.
  • În plus, forțele de ordine au găsit și o sumă importantă de bani în apartamentul său.

Ultimul meci pe care Uros Nikolic l-a arbitrat a fost cel dintre Real Madrid și Olympiacos, scor 89-77, de pe 2 octombrie.

Un arbitru din Euroligă a fost arestat

Nikolic a fost arestat miercuri de poliția din Serbia pentru că ar avea legături cu grupul criminal numit „Vracarci”, relatează publicația sârbă Blic, potrivit mundodeportivo.com.

În plus, polițiștii au găsit în apartamentul arbitrului și suma de 250.000 de euro. Descoperirile au fost realizate în timpul unei operațiuni internaționale în cadrul căreia au fost arestate 10 persoane.

Din totalul persoanelor reținute de poliție, 7 fac parte din gruparea criminală „Vracarci”, fiind suspectate că ar fi comis două crime și trei tentative de omor în Serbia.

Uros Nikolic va apărea joi în fața Parchetului pentru Crimă Organizată din Serbia, urmând să fie chestionat cu privire la cele întâmplate.

Nikolic s-a numărat printre arbitrii delegați la meciurile din Final Four Euroliga din 2021, la Koln, și din 2024, la Berlin.

Reacția Euroligii cu privire la arestarea lui Nikolic

După intervenția poliției, Euroliga a transmis un comunicat în care a explicat că Uros Nikolic va fi suspendat.

„Având în vedere recentele informații publicate în diverse mijloace de informare în masă cu privire la arestarea arbitrului Uros Nikolic de către autoritățile sârbe, Euroleague Basketball dorește să clarifice următoarele:

Arbitrul Uros Nikolic este suspendat de la arbitrarea tuturor competițiilor Euroleague Basketball până la finalizarea anchetei autorităților locale și a anchetei interne a Euroleague Basketball”, scrie eurohoops.net.

2019
este anul în care Uros Nikolic a început să arbitreze în Euroligă

baschet arbitru euroliga arest politie uros nikolic
