Semnal de alarmă la CM 2026 FOTO. Locuri goale în tribune la meciul Coreea de Sud - Cehia » De ce au absentat fanii +5 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Semnal de alarmă la CM 2026 FOTO. Locuri goale în tribune la meciul Coreea de Sud - Cehia » De ce au absentat fanii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 16:24
  • Coreea de Sud - Cehia 2-1. Deși a fost al doilea meci de la Campionatul Mondial, mai multe locuri de pe stadionul din Guadalajara au fost goale, în ciuda notorietății la nivel mondial a turneului.
  • De ce s-a întâmplat acest lucru, mai jos în articol.
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În meciul de deschidere, Mexic a învins Africa de Sud cu scorul de 2-0.

În următoarea partidă din Grupa A, Coreea de Sud a reușit să se impună după golurile marcate de Hwang Inbeom ('67) și Oh Hyeongyu ('80). Unicul gol al Cehiei a fost înscris de Krejci ('59).

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Coreea de Sud - Cehia 2-1. De ce au fost multe locuri neocupate pe stadion

Deși Campionatul Mondial a fost așteptat cu sufletul la gură de fanii fotbalului, iar Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că au fost vândute „peste șase milioane de bilete”, stadionul nu a fost plin în duelul de vineri dimineața.

Întâlnirea dintre Coreea de Sud și Cehia a avut loc pe stadionul Akron din Guadalajara, o arenă care are o capacitate de 45.664 de locuri.

Înaintea turneului final din SUA, Mexic și Canada, au existat numeroase nemulțumiri legate de prețurile exorbitante ale biletelor, costurile de călătorie și problemele privind vizele.

Deși peste 80.000 de spectatori au umplut tribunele stadionului Azteca la meciul de deschidere, în timpul partidei dintre Coreea de Sud și Cehia s-au putut observa numeroase locuri care nu erau ocupate.

Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X
Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X

Galerie foto (5 imagini)

Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X Multe locuri neocupate pe stadion la meciul Coreea de Sud - Cehia. Foto: X
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Unii suporteri prezenți la stadion au pus această situație pe seama prețurilor ridicate ale biletelor și au criticat strategia comercială adoptată de FIFA la acest turneu final, conform reuters.com.

Scaunele goale s-au putut observa în toate sectoarele stadionului, în special în centrul tribunei estice și la zona VIP.

FIFA a anunțat o asistență oficială de 44.985 de spectatori, iar capacitatea stadionului Akron este de 45.664 de locuri pentru acest turneu. Asta înseamnă că, potrivit FIFA, doar 679 de locuri au fost neocupate în al doilea meci de la CM 2026, conform nytimes.com.

Multe dintre locurile goale păreau să fie în zona dedicată pachetelor de ospitalitate, pentru care suporterii ar fi trebuit să achite peste 5.000 de dolari, în cazul în care nu erau oferite de sponsori.

Biletele pentru inelul inferior au avut un preț de 500 de dolari, iar cele din partea superioară au costat 400 de dolari.

Suporterii mexicani au fost cei mai numeroși, dar în tribune s-au aflat și fani sud-coreeni. În schimb, numărul susținătorilor Cehiei a fost foarte redus.

Cehia s-a calificat la turneul final abia în luna martie, echipa și suporterii fiind nevoiți să suporte costuri mari de deplasare.

Publicația The Athletic a întrebat FIFA dacă prezența oficială a fost calculată pe baza biletelor vândute sau a spectatorilor care fost prezenți pe stadion la meciul de vineri dimineață, dar forul mondial nu a oferit încă un răspuns.

Organizații precum Football Supporters Europe (FSE) au avertizat că prețurile mari de la Mondial vor îndepărta suporterii obișnuiți, mai notează Reuters.

Potrivit FSE, costul biletelor pentru această ediție a Cupei Mondiale este de aproximativ cinci ori mai mare decât la ediția din 2022, desfășurată în Qatar.

Am vândut peste șase milioane de bilete până acum și mai sunt unele disponibile, deoarece trebuie întotdeauna să rezervăm o parte pentru echipele care se califică în tururile eliminatorii. Cererea a fost fără precedent, absolut incredibilă, de peste zece ori mai mare. Prețul biletului de 60 de dolari este cel mai mic într-o comparație cu toate meciurile playoffurilor sportive americane, iar prețul nostru mediu, sub 500 de dolari, este de asemenea cel mai mic dacă facem o paralelă cu sporturile americane. Gianni Infantino, președinte FIFA

De exemplu, patru tichete pentru finala CM 2026 din 19 iulie, de pe stadionul MetLife din New Jersey, au fost scoase la vânzare pentru o sumă imposibil de crezut: 2,3 milioane de dolari fiecare.

Coreea de Sud și Cehia fac parte din grupa A, alături de Mexic și Africa de Sud.

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