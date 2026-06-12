David Lazar a fost prezentat Portarul continuă în  Liga 1, după ce a retrogradat cu Hermannstadt

David Lazar (34 de ani) este noul portar al celor de la Sepsi OSK, echipă proaspăt revenită în primul eșalon al României.

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Lazar a început stagiunea 2025/2026 din Liga 1 la FC Argeș, ca mai apoi să ajungă la Hermannstadt, într-un schimb cu Cătălin Căbuz.

Și-a reziliat contractul cu sibienii imediat după înfrângerea din barajul de menținere/promovare, 3-5 cu FC Voluntari, care a dus la retrogradarea echipei.

David Lazar a semnat cu Sepsi OSK

David Lazar nu a rămas mult mult fără angajament. Portarul a ajuns la un acord cu nou-promovata Sepsi OSK și a semnat un contract valabil pe doi ani.

„Lotul Sepsi OSK s-a întărit cu un nou portar: clubul nostru a ajuns la un acord cu David Lazar, care își va continua cariera la Sfântu Gheorghe în următoarele două sezoane.

În vârstă de 34 de ani, goalkeeper-ul a evoluat ultima dată pentru FC Hermannstadt, iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul echipelor FC Argeș, Universitatea Craiova, FC Buzău, Astra Giurgiu, Vejle BK, Pandurii Târgu Jiu și FC Botoșani.

Îi urăm mult succes lui David în noua etapă a carierei sale la Sfântu Gheorghe!”, a anunțat Sepsi.

175.000 de euro este cota portarului în vârstă de 34 de ani, potrivit Transfermarkt.

Lazar este al doilea transfer efectuat de Sepsi OSK în această vară, după Bogdan Vătăjelu (33 de ani), fundaș stânga cu două prezențe în echipa națională a României.

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