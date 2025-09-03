FIFA susține deciziile luate de arbitri la partida dintre Real Madrid și Mallorca, scor 2-1, meci în care „galacticii” au avut 3 goluri anulate.

Faza care a provocat un mare scandal s-a petrecut în minutul 54, atunci când Francesco Mastantuono a șutat din interiorul careului, Leo Roman a respins cu piciorul, iar mingea a ricoșat la Martin Valjent, fundașul celor de la Mallorca.

FIFA le dă dreptate arbitrilor spanioli, după deciziile de la Real Madrid - Mallorca

Fotbalistul slovac a încercat să îndepărteze pericolul, însă a degajat prost, direct în Arda Guler, acesta împingând mingea în poartă din două încercări.

Inițial, reușita fusese validată, dar „centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza la monitorul VAR. Ulterior, decizia luată de José María Sánchez Martínez a fost aceea de a anula golul, pe motiv de henț.

După imensa controversă provocată în Spania, Comitetul Național al Arbitrilor a trimis o solicitare celor de la FIFA, pentru a înlătura orice suspiciune în privința deciziilor arbitrului.

FIFA a emis o circulară prin care a lămurit în ce circumstanțe putea fi validată reușita lui Arda Guler:

„GOL DUPĂ HENȚ ACCIDENTAL, DAR NU IMEDIAT. Jucătorul care marchează după ce mingea îi atinge accidental mâna sau brațul, dar acțiunea nu este imediată, pentru că jucătorul controlează apoi balonul pe o anumită distanță”.

Reușita jucătorului turc nu putea fi validată pentru că el nu a controlat balonul după henț, înainte să marcheze.

