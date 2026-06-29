FIFA estimează că Mondialul din 2026, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, îi va aduce venituri de peste 12 miliarde de euro.

Este o sumă-record pentru forul mondial și transformă actuala ediție în cea mai profitabilă din istoria competiției.

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Creșterea este legată direct de noul format al competiției. Pentru prima dată, Mondialul are 48 de echipe și 104 meciuri, față de 32 de naționale și 64 de partide în edițiile precedente.

FIFA așteaptă venituri de peste 12 miliarde de euro de la CM 2026

Mai multe meciuri înseamnă mai multe zile de competiție, mai multe piețe implicate, mai multe drepturi TV și mai multe oportunități comerciale.

„Este mai mare decât orice a văzut vreodată lumea. Nu doar decât orice eveniment fotbalistic, ci decât orice eveniment”, a spus Gianni Infantino, președintele FIFA, conform marca.com.

Pe lângă drepturile TV și sponsorizări, FIFA câștigă tot mai mult și din bilete, mai ales din zona premium. Unele pachete premium pentru finala din 2026 ajung aproape de 35.000 de euro.

Mondialul din 2026 se joacă într-o piață obișnuită să transforme marile evenimente sportive în experiențe scumpe, cu acces VIP, servicii exclusive și pachete pentru companii.

9.600 de euro a ajuns să coste cel mai scump bilet pentru finala Campionatului Mondial, programată la New Jersey. FIFA folosește un sistem de prețuri dinamice, prin care tarifele se modifică în funcție de cerere. Suma este mult peste nivelul de la Mondialul din Qatar, conform The Guardian

O altă discuție importantă a turneului este legată de pauzele de hidratare. Oficial, acestea au fost introduse din motive medicale, din cauza temperaturilor ridicate din mai multe orașe-gazdă.

Gianni Infantino a respins ideea că pauzele ar fi fost gândite pentru publicitate și a spus că FIFA nu obține venituri suplimentare din aceste întreruperi, deoarece acordurile comerciale erau deja semnate.

Cele câteva minute în plus puse la dispoziția televiziunilor pot valora enorm. Estimările din industrie vorbesc despre aproximativ 220 de milioane de euro în publicitate.

Saltul este spectaculos dacă actuala ediție este comparată cu precedentele turnee finale:

Brazilia 2014 : aproximativ 5 miliarde de euro

: aproximativ 5 miliarde de euro Rusia 2018 : aproximativ 5,6 miliarde de euro

: aproximativ 5,6 miliarde de euro Qatar 2022: aproximativ 6,6 miliarde de euro

Premiile pentru echipe au ajuns și ele la un nivel-record. FIFA va distribui aproximativ 640 de milioane de euro naționalelor participante la Mondialul din 2026.

Fiecare selecționată calificată primește aproximativ 8,8 milioane de euro doar pentru participare și încă 2,2 milioane de euro pentru pregătire, iar sumele cresc în funcție de parcursul de la turneul final.

Și cluburile vor încasa mai mult decât la edițiile precedente. FIFA a anunțat un fond de aproximativ 220 milioane de euro pentru echipele care au cedat jucători în preliminarii și la turneul final.

180.000 de euro ar putea primi un club pentru un singur jucător, dacă naționala acestuia ajunge până în finală. Calculul ia în considerare o perioadă de aproximativ 40 de zile petrecute la turneu, timp în care FIFA compensează cluburile pentru fotbaliștii cedați

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