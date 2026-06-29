U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei +5 foto
Universitatea Craiova/ Foto: Facebook
Superliga

U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 21:22
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 21:22
  • Universitatea Craiova a învins-o pe Polissya Zhytomyr (locul 3 în ultimul sezon din Ucraina), scor 4-3, în al treilea amical din Austria pentru echipa condusă de Filipe Coelho.
  • A fost ultimul test al campioanei României înainte de debutul în preliminariile Ligii Campionilor.
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Partida dintre U Craiova și Polissya Zhytomyr a avut patru reprize a câte 30 de minute pentru a putea fi rulat tot lotul.

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U Craiova, victorie în ultimul meci amical din Austria

Golurile campioanei României au fost marcate de Ștefan Baiaram (min. 58), Carlos Mora (min. 81), Steven Nsimba (min. 87) și Mihnea Rădulescu (min. 98).

Prima reușită a ucrainenilor a purtat semnătura lui Lindon Emerllahu (23 de ani), fostul jucător al celor de la CFR Cluj.

Kosovarul a fost dorit de FCSB, însă a ales să semneze cu Polissya Zhytomyr. Golul său a venit la scorul de 2-0 pentru olteni.

Primul „11” folosit de Filipe Coelho:

  • Răzvan Sava - Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj - Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, Nicușor Bancu - Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Ștefan Baiaram
  • Au mai intrat Laurențiu Popescu, Darius Fălcușan, Alexandru Crețu, Steven Nsimba, Anzor Mekvabisvili, David Matei, Ronaldo Webster, Carlos Mora, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, Sebastian Șerban, Alexandru Maxim.

În urma victoriei cu Polissya Zhytomyr, Craiova a terminat neînvinsă cantonamentul din Austria, după ce a mai trecut de FC Stubai, scor 7-1, și a remizat cu Sabah Baku, campioana din Azerbaidjan, scor 1-1.

U Craiova - Polissya Zhytomyr 4-3 FOTO U Craiova (4).jpeg
U Craiova - Polissya Zhytomyr 4-3 FOTO U Craiova (4).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

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Universitatea Craiova se va întoarce în România pe 30 iunie, urmând să se pregătească de prima manșă a „dublei” cu ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Meciul este programat pe 8 iulie, cu începere de la ora 20:00, la Mezokovesd, în Ungaria. Din cauza războiului din Ucraina, campioana Belarusului nu-și poate disputa meciurile pe teren propriu.

Returul este programat o săptămână mai târziu, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Între cele două partide, Craiova urmează să dispute și Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

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