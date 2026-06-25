„Nimeni nu le va simți lipsa” Presa din Coreea de Sud a criticat dur naționala, după eșecul rușinos de la CM 2026: „Să mulțumească Mexicului”
Heung-min Son, în dreapta. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Nimeni nu le va simți lipsa” Presa din Coreea de Sud a criticat dur naționala, după eșecul rușinos de la CM 2026: „Să mulțumească Mexicului”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 20:34
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 20:35
  • Presa din Coreea de Sud a avut o reacție foarte dură la adresa propriei naționale, care a pierdut, joi dimineață, în fața Africii de Sud, 0-1.
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Eșecul în fața unei naționale mult mai slab cotate i-a plasat pe sud-coreeni pe locul 3 în grupa A, cu doar trei puncte în trei meciuri, aceștia fiind acum la mâna rezultatelor în privința calificării în faza eliminatorie.

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Presa sud-coreeană: „Dacă pleacă acasă, nimeni nu va simți lipsa echipei”

După meci, jurnaliștii din Coreea de Sud au reacționat dur la adresa conaționalilor săi, iar replica ar putea avea legătură cu conflictul dintre presa locală și jucătorii naționalei, care au refuzat să mai comunice cu aceștia pe parcursul CM 2026.

Decizia a venit după replicile ironice adresate lui Son, care a fost scutit de stagiul militar în 2018.

„Coreea de Sud a pierdut, joi (n.r - ora din Seul), cu 1-0 în fața Africii de Sud și va trebui să aștepte pentru a afla dacă se califică în șaisprezecimi. După o altă prestație slabă în Grupa A, dacă „roșiii” vor pleca acasă, nimeni nu va simți lipsa echipei la Cupa Mondială.

Având nevoie de doar un punct pentru a termina pe locul al doilea, Coreea nu a reușit acest lucru și acum depinde de alte rezultate pentru a vedea dacă poate avansa ca una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea. Nu ar fi trebuit să se ajungă niciodată în această situație.

Antrenorul Hong Myung-bo ar trebui să mulțumească Mexicului, deoarece situația ar fi putut fi mult mai gravă. Gazda își asigurase deja primul loc, dar a reușit totuși să învingă Republica Cehă. Dacă europenii ar fi câștigat, Coreea ar fi ocupat ultimul loc”, a notat publicația The Korea Times.

Clasament Grupa A

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Mexic39
2. Africa de Sud34
3. Coreea de Sud33
4. Cehia31

În prezent, situația este clară doar în primele 3 grupe, iar Coreea de Sud se află pe locul 4 în clasamentul echipelor clasate pe locul 3 în propria grupă.

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