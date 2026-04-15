FIFA, cerere neașteptată Infantino i-ar putea solicita lui Donald Trump să renunțe la o activitate foarte controversată pe durata CM 2026 +31 foto
Donald Trump și Gianni Infantino FOTO Imago
Campionatul Mondial

FIFA, cerere neașteptată Infantino i-ar putea solicita lui Donald Trump să renunțe la o activitate foarte controversată pe durata CM 2026

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 09:37
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 09:56
  • Conducerea FIFA ia în calcul posibilitatea de a-i solicita președintelui american Donald Trump să suspende raidurile Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) pe durata desfășurării CM 2026.
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

O suspendare la nivel național a activității ICE pe durata turneului final ar putea fi considerată o soluție avantajoasă atât pentru administrația Trump, cât și pentru organizația internațională de fotbal, au declarat surse din cadrul FIFA pentru The Athletic.

FIFA vrea să-i ceară lui Trump să suspende operațiunile ICE

Măsura ar putea reduce îngrijorările țărilor participante cu privire la operațiunile ICE în timpul Cupei Mondiale, care va începe în iunie ar putea atrage în SUA peste un milion de fani din alte state.

Directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a semnalat anterior că agenția va reprezenta „o parte esențială a aparatului de securitate” pentru turneul final.

De când a revenit la Casa Albă, Trump a coordonat o campanie națională de represiune împotriva imigrației, care, potrivit Departamentului Securității Interne, a dus la expulzarea sau plecarea a aproape trei milioane de imigranți fără documente în primul său an de mandat.

Agenții ICE au fost desfășurați în toate statele americane. În ianuarie, doi cetățeni americani au fost uciși în Minnesota, incidente care au stârnit proteste împotriva tacticilor agresive.

Cu mai puțin de două luni înainte de startul CM 2026, înalți oficial din cadrul FIFA au discutat cu președintele Gianni Infantino despre posibilitatea ca acesta să ia legătura direct cu Trump pentru a solicita un moratoriu asupra activității ICE, au declarat pentru The Athletic patru surse cu informații despre această discuție, scrie The Independent.

Planul inițial era de a cere ca agenții ICE să nu se apropie de stadioanele din cele 11 orașe gazdă americane, dar propunerea a fost extinsă ulterior pentru a include întreaga suprafață a orașelor.

Apoi, întrucât turneul se va desfășura în mai multe state americane, bazele de antrenament ale echipelor naționale participante fiind împrăștiate în toată țara, oficialii au decis în cele din urmă ca solicitarea să vizeze un moratoriu la nivel național.

Conducerea FIFA a discutat despre elaborarea unui discurs personalizat pentru președintele SUA: administrația Trump și FIFA să anunțe împreună o pauză temporară în aplicarea legilor privind imigrația, prezentând-o public ca „o știre pozitivă” construită în jurul sloganului „FIFA unește lumea”.

Surse din cadrul FIFA au declarat pentru The Athletic că Infantino este deschis la această idee și ar urma să încerce să ia legătura cu președintele.

Nu este clar cum va răspunde Casa Albă la propunerea FIFA. Un moratoriu de o lună asupra activităților ICE ar reprezenta o deviere majoră de la una dintre prioritățile principale și promisiunile de campanie ale administrației Trump.

Totodată, ar putea sugera că Trump consideră că tacticile sale de aplicare a legilor privind imigrația sunt problematice, o idee pe care oficialii americani au respins-o în mare măsură.

FOTO. Imagini de la tragerea la sorți pentru grupele CM 2026

Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (10).jpg
Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (10).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Tragere la sorți CM 2026. Pierluigi Collina. Foto FIFA (1).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (3).jpg Tragere la sorți CM 2026. Michel Salgado. Foto FIFA (4).jpg Tragere la sorți CM 2026. Kaka și Ronaldo.Foto FIFA (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

FIFA gianni infantino donald trump cm 2026
Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 16 rapid 20 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share