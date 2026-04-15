Incident horror FOTO. Momentul în care Fermin Lopez este lovit cu gheata în față în meciul Atletico - Barcelona. S-a umplut de sânge! +37 foto
Lovitura primită de Fermin Lopez.
Incident horror FOTO. Momentul în care Fermin Lopez este lovit cu gheata în față în meciul Atletico - Barcelona. S-a umplut de sânge!

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 09:08
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 09:38
  • Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Fermin Lopez (22 de ani), mijlocașul formației catalane, a încasat o lovitură cruntă în manșa retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor.
  • Jucătorul a fost lovit puternic în zona feței, însă a continuat partida și a rămas pe teren până în minutul 68.

Faza a pornit de la o centrare trimisă de Lamine Yamal, care l-a găsit pe Fermin Lopez liber în careul advers, în minutul 25 al meciului.

Fermin Lopez a fost lovit cu gheata în față în meciul cu Atletico

Fotbalistul Barcelonei a reluat cu capul, însă balonul s-a îndreptat direct spre Musso. În încercarea de a respinge, portarul lui Atletico a ridicat piciorul, iar în contactul care a urmat l-a lovit involuntar pe Lopez cu gheata în zona feței.

Lovitura i-a provocat sângerări abundente lui Fermin Lopez, jucătorul rămânând întins pe gazon câteva momente, în timp ce medicii Barcelonei au intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri.

Hansi Flick i-a cerut lui Marcus Rashford să se încălzească pentru a intra pe teren, însă schimbarea nu a mai fost necesară, deoarece Lopez a fost pansat și a putut continua partida.

Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2.
Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2.

Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_ Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_
Fermin Lopez a fost în cele din urmă schimbat în minutul 68, locul său fiind luat de Marcus Rashford.

În repriza a doua, fundașul lui Atletico, Matteo Ruggeri, a avut nevoie la rândul său de îngrijiri medicale după ce a primit un cot de la Gavi într-un duel aerian. Și el a continuat jocul după ce a fost bandajat.

Confruntarea a oferit un start spectaculos. Atletico Madrid pornea cu avantajul unui 2-0 la general, însă campioana Spaniei a egalat scorul după doar 24 de minute, în urma reușitelor semnate de Lamine Yamal și Ferran Torres.

Fanilor de pe Metropolitano le-a venit sufletul la loc în minutul 31, când Lookman a lovit la una din primele ocazii la poarta lui Joan Garcia.

În repriza secundă, același Ferran Torres a trimis mingea în poarta lui Muso, dar reușita sa a fost anulată pentru o poziție neregulamentară.

Barcelona a alergat după golul care să ducă meciul în prelungiri, dar situația trupei lui Flick s-a complicat în minutul 79, când Eric Garcia a fost eliminat, după un fault din poziție de ultim apărător.

S-a terminat 2-1 pentru catalani, însă nu a fost suficient pentru a evita eliminarea.

