Barcelona, campioana Europei Catalanii s-au impus în finala Ligii Campionilor și au cucerit trofeul  #13

Barcelona - Fuchse Berlin 37-34. Elevii lui Carlos Ortega au câștigat Liga Campionilor, la capătul unui sezon incredibil.

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Cele patru echipe calificate în Final Four au făcut spectacol în acest weekend, iar catalanii au fost încoronați drept campioni, după ce anul trecut au ratat la limită finala.

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După ce le-a dat emoții fanilor în semifinala de sâmbătă cu Aalborg, câștigată abia în prelungiri, 37-32, Barcelona a fost mult mai stăpână pe ea în ultimul act al competiției.

Catalanii au început în forță partida și au preluat conducerea, mărind treptat diferența de pe tabelă, chiar și până la 5 goluri în prima repriză.

Partea secundă a fost dominată de elevii lui Ortega în aceeași manieră, cu mici scăpări pe final, când nemții de la Fuchse s-au apropiat de două goluri, fără a reuși însă să egaleze.

Barcelona și-a adjudecat trofeul fără mari emoții, după ce a câștigat la pas titlul și Cupa în Spania, ajungând la un număr impresionant de 13 trofee în competiția EHF.

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Barça win the Machineseeker EHF Champions League! 🏆 𝗠𝗩𝗣? 👇✍️ #ehffinal4 #CLM #ehfcl #handball pic.twitter.com/xqe2jp9ccP — EHF Champions League (@ehfcl) June 14, 2026

În finala mică, campioana de anul trecut, Magdeburg, s-a impus cu 32-26 în fața danezilor de la Aalborg, asigurându-și medalia de bronz.

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