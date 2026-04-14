„Era frustrat” FOTO. Victor Angelescu a comentat  gesturile lui Alex Dobre cu FC Argeș: „Asta e realitatea” +31 foto
„Era frustrat” FOTO. Victor Angelescu a comentat gesturile lui Alex Dobre cu FC Argeș: „Asta e realitatea”

alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 21:52
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre gesturile lui Alexandru Dobre și declarațiile după meciul cu FC Argeș (0-0).

Căpitanul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă, în minutul 59 al meciului cu FC Argeș. La finalul partidei, Dobre a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.

Ulterior, Gâlcă i-a dat replica jucătorului său și a ținut să-l taxeze.

„Știu ce se întâmplă în interior” Șumudică intervine în conflictul Dobre - Gâlcă: „Acest lucru nu poate fi șters cu buretele”
„Știu ce se întâmplă în interior” Șumudică intervine în conflictul Dobre - Gâlcă: „Acest lucru nu poate fi șters cu buretele”

Victor Angelescu, după gestul lui Dobre: „Nu putem să punem microscopul pe ei”

Președintele și acționarul minoritar de la Rapid a comentat și el cele întâmplate la duelul din Giulești.

„Vă dați seama că a fost vorba de supărare. Dobre a fost supărat pe evoluția lui și, probabil, pentru că a fost schimbat. Lucruri de genul ăsta se întâmplă.

S-a exagerat mult momentul de la schimbare. A dat mâna cu antrenorii, cu jucătorii a dat după, doar că era frustrat.

Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (23).jpg

Nu mi se pare OK gestul inițial, dar, ce facem acum?, nu putem să punem microscopul pe ei. Era frustrat. Realitatea e că a făcut un meci slab, la fel și echipa.

În momentul în care ești nervos, la cald, poate spui și lucruri pe care nu vrei să le zici. Ce vorbesc ei în vestiar și cum au pregătit meciul nu știu.

Până la urmă, Dobre a dat cele 15 goluri în campionat și 2 în Cupă cu Costel Gâlcă antrenor. Și n-am schimbat prea mult tactica, n-am schimbat antrenorul în timpul sezonului.

E normal să fie nervi, pentru că ne așteptam să câștigăm și era un meci foarte important”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Rapid - FC Argeș, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Victor Angelescu: „Nu mi-am luat adio de la titlu”

După remiza cu FC Argeș, Rapid a făcut un nou pas greșit în lupta pentru titlu.

Cu șase etape înainte de finalul sezonului, giuleștenii ocupă locul 3, cu 32 de puncte, la șapte în spatele liderului U Cluj, dar Angelescu este încrezător în șansele echipei.

„Noi putem să le facem pe toate, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Și asta nu e OK. Atâta timp cât nu ai o constanță, nu poți să iei titlul.

Nu mi-am luat adio de la titlu, matematic încă se poate, dar încerc să fiu realist. Ca să mai avem șanse la titlu, trebuie să batem la Craiova. E greu. Am făcut niște meciuri slabe, dar mai avem încă 6 de jucat.

Până la urmă, noi n-am mai fost în cupele europene de nu mai știu când. Suntem acolo, dar parcă suntem speriați când ajungem aproape de locul 1.

Eu știu bine lotul și jucătorii. Au valoare să se bată la titlu și au demonstrat asta. Dacă suntem caractere puternice, o arătăm în următoarele meciuri și revenim”, a concluzionat Angelescu.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428

*️ - beneficiază de rotunjire

„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”
Poate juca la Mondial acuzat de viol! Opt capete de acuzare împotriva lui Thomas Partey, ghanezul de la Villarreal, ex-Arsenal
Poate juca la Mondial acuzat de viol! Opt capete de acuzare împotriva lui Thomas Partey, ghanezul de la Villarreal, ex-Arsenal

Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
„Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Sfârșit de vis în lacrimi Diagnostic dur confirmat pentru vedeta din Premier Leagu: Nu mai joacă în 2026. Adio, Mondial!
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
Rapid, comunicat oficial Conducerea giuleștenilor a anunțat când îl evaluează pe Costel Gâlcă
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
