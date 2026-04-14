„Era frustrat” FOTO. Victor Angelescu a comentat gesturile lui Alex Dobre cu FC Argeș: „Asta e realitatea”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre gesturile lui Alexandru Dobre și declarațiile după meciul cu FC Argeș (0-0).

Căpitanul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă, în minutul 59 al meciului cu FC Argeș. La finalul partidei, Dobre a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.

Ulterior, Gâlcă i-a dat replica jucătorului său și a ținut să-l taxeze.

Victor Angelescu, după gestul lui Dobre: „Nu putem să punem microscopul pe ei”

Președintele și acționarul minoritar de la Rapid a comentat și el cele întâmplate la duelul din Giulești.

„Vă dați seama că a fost vorba de supărare. Dobre a fost supărat pe evoluția lui și, probabil, pentru că a fost schimbat. Lucruri de genul ăsta se întâmplă.

S-a exagerat mult momentul de la schimbare. A dat mâna cu antrenorii, cu jucătorii a dat după, doar că era frustrat.

Nu mi se pare OK gestul inițial, dar, ce facem acum?, nu putem să punem microscopul pe ei. Era frustrat. Realitatea e că a făcut un meci slab, la fel și echipa.

În momentul în care ești nervos, la cald, poate spui și lucruri pe care nu vrei să le zici. Ce vorbesc ei în vestiar și cum au pregătit meciul nu știu.

Până la urmă, Dobre a dat cele 15 goluri în campionat și 2 în Cupă cu Costel Gâlcă antrenor. Și n-am schimbat prea mult tactica, n-am schimbat antrenorul în timpul sezonului.

E normal să fie nervi, pentru că ne așteptam să câștigăm și era un meci foarte important”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Nu mi-am luat adio de la titlu”

După remiza cu FC Argeș, Rapid a făcut un nou pas greșit în lupta pentru titlu.

Cu șase etape înainte de finalul sezonului, giuleștenii ocupă locul 3, cu 32 de puncte, la șapte în spatele liderului U Cluj, dar Angelescu este încrezător în șansele echipei.

„Noi putem să le facem pe toate, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Și asta nu e OK. Atâta timp cât nu ai o constanță, nu poți să iei titlul.

Nu mi-am luat adio de la titlu, matematic încă se poate, dar încerc să fiu realist. Ca să mai avem șanse la titlu, trebuie să batem la Craiova. E greu. Am făcut niște meciuri slabe, dar mai avem încă 6 de jucat.

Până la urmă, noi n-am mai fost în cupele europene de nu mai știu când. Suntem acolo, dar parcă suntem speriați când ajungem aproape de locul 1.

Eu știu bine lotul și jucătorii. Au valoare să se bată la titlu și au demonstrat asta. Dacă suntem caractere puternice, o arătăm în următoarele meciuri și revenim”, a concluzionat Angelescu.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

