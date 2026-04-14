CFR Cluj, acuzată Presa din Africa a reacționat după ce ardelenii au anunțat despărțirea de Islam Slimani: „N-a primit niciun salariu!”

CFR Cluj a anunțat despărțirea de Islam Slimani (37 de ani), atacant algerian care mai avea contract până în vară.

Presa din Africa nu a rămas indiferentă și a lansat acuzații la adresa ardelenilor.

Islam Slimani, cunoscutul atacant care a trecut pe la Leicester City, Olympique Lyon sau Sporting, a ajuns la CFR Cluj în luna septembrie a anului trecut.

Veteranul de 37 de ani își dorea să aibă meciuri în picioare pentru a prinde un loc în lotul Algeriei pentru Cupa Africii pe Națiuni și Cupa Mondială din 2026.

CFR Cluj i-a reziliat contractul lui Slimani

În ultimele cinci partide ale trupei lui Daniel Pancu, Slimani a prins doar 3 minute.

Mai mult, fotbalistul a fost lăsat în afara lotului la ultimele două jocuri, iar în cele din urmă s-a ajuns la despărțire.

„Mulțumim, Islam Slimani!

Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Islam Slimani au ajuns la un acord privind încheierea colaborării.

În tricoul echipei noastre, Slimani a evoluat în 16 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

Îi mulțumim pentru munca depusă la clubul nostru și îi dorim mult succes în continuare!”, au transmis ardelenii pe paginile oficiale ale clubului.

Presa din Africa o acuză pe CFR Cluj: „Nu a primit niciun salariu”

Slimani a semnat cu CFR Cluj pe un salariu de 5.000 de euro lunar, dar presa din Africa susține că fotbalistul nu a primit vreun ban în perioada petrecută în Gruia.

„Deși câștiga doar 5.000 de euro pe lună, jucătorul originar din Alger nu a primit niciun salariu de la sosirea sa, pe fondul gravelor dificultăți financiare ale clubului. În plus, era ținta criticilor fanilor, care îi puneau la îndoială angajamentul” , au notat cei de la afrik-foot.com.

400.000 de euro este cota lui Slimani, potrivit transfermarkt.ro

