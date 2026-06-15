Râd de regulile FIFA VIDEO.  Cum a reacționat un mare brand, după ce reclama imensă i-a fost acoperită pe stadionul de la Mondial

Un stadion de la Cupa Mondială a fost obligat de FIFA să își acopere jumătate din nume, deoarece includea denumirea și logo-ul unui mare brand.

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Pe parcursul Cupei Mondiale, FIFA impune ca stadioanele să ascundă orice brand care nu aparține sponsorilor oficiali.

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VIDEO. Râd de regulile FIFA! Cum a reacționat un mare brand, după ce reclama imensă i-a fost acoperită pe stadionul de la Mondial

Proprietarii Levi's Stadium s-au supus și ei regulilor forului mondial, însă au dus lucrurile la un alt nivel.

Au acoperit logo-ul imens cu o prelată albă, însă forma foarte cunoscută e în continuare vizibilă.

Imaginile au devenit rapid virale pe social media:

„Ar fi trebuit să fie o prelată făcută din denim ca să o acopere”

„Destul de ciudat – ai zice că sponsorizarea stadionului există tocmai pentru ca numele lor să fie folosit în astfel de situații. Nu înțeleg de ce contractele de sponsorizare ale FIFA ar trebui să eclipseze numele unui stadion care a fost achiziționat în mod legal.

„Așa arată forma panoului. Cum altfel ar fi putut să-l acopere?”

„Și totuși toată lumea știe – o strategie de marketing genială”, sunt câteva dintre comentariile fanilor, potrivit thesun.co.uk.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Cunoscutul brand de îmbrăcăminte și-a schimbat temporar și poza de profil de pe Instagram, acoperindu-și și acolo logo-ul cu o prelată albă.

Foto: captură ecran Instagram @Levis

Pe parcursul Cupei Mondiale Levi’s Stadium din Santa Clara este redenumit „San Francisco Bay Area Stadium”.

Același lucru este valabil și pentru Mercedes-Benz Arena din Atlanta, stadionul Gillette din Boston și SoFI Stadium din Los Angeles.

Pentru turneul final acestea sunt numite doar Atlanta Stadium, Boston Stadium și Los Angeles Stadium.

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