FIFA, pierdere imensă O nouă „gaură" financiară provocată de Mondial: pagubă de peste 200 de milioane de dolari
Publicat: 19.05.2026, ora 21:50
Actualizat: 19.05.2026, ora 21:50
  • FIFA a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026 către cea mai mare piață din lume abia cu o lună înainte de startul turneului final.
  • Suma încasată este însă infimă pe lângă cea cerută inițial de forul internațional.
  • Campionatul Mondial din vară va fi primul cu 48 de echipe și se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.

FIFA a bătut palma cu China Media Group pentru drepturile TV a 4 Mondiale, următoarele două de la masculin și feminin, inclusiv cele pentru turneul din vară.

AP susține că presa chineză a anunțat că s-a bătut palma pentru o sumă de 60 de milioane de dolari. La o distanță uriașă de pretențiile inițiale înaintate de FIFA: 300 de milioane de dolari!

Sursa citată susține că FIFA a avut un mare dezavantaj la negocieri din cauza diferenței de fus orară dintre SUA și Beijing care ajunge și la 15 ore.

FIFA nu a vândut încă drepturile TV pentru CM 2026 în India

Parteneriatul Reliance–Disney din India a propus 20 de milioane de dolari pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale, ofertă care nu a fost acceptată de FIFA, fiind sub nivelul așteptărilor forului, au declarat două surse pentru sursa menționată.

Sony a fost de asemenea în negocieri, însă a renunțat să depună o ofertă pentru drepturile de difuzare în India.

2,8 miliarde de locuitori
au împreună China și India, mai bine de un sfert din întreaga populație a Pământului

La ultima ediție a CM, China a fost responsabilă de 17,7%, iar India de 2,9% din totalul telespectatorilor.

Împreună, cele două țări au generat 22,6% din totalul consumului de streaming digital dedicat Cupei Mondiale.

  • În România, turneul final se va vedea în exclusivitate pe Antena 1.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

