FIFA, pierdere imensă O nouă „gaură” financiară provocată de Mondial: pagubă de peste 200 de milioane de dolari

- FIFA a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026 către cea mai mare piață din lume abia cu o lună înainte de startul turneului final.
- Suma încasată este însă infimă pe lângă cea cerută inițial de forul internațional.
- Campionatul Mondial din vară va fi primul cu 48 de echipe și se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.
FIFA a bătut palma cu China Media Group pentru drepturile TV a 4 Mondiale, următoarele două de la masculin și feminin, inclusiv cele pentru turneul din vară.
AP susține că presa chineză a anunțat că s-a bătut palma pentru o sumă de 60 de milioane de dolari. La o distanță uriașă de pretențiile inițiale înaintate de FIFA: 300 de milioane de dolari!
Sursa citată susține că FIFA a avut un mare dezavantaj la negocieri din cauza diferenței de fus orară dintre SUA și Beijing care ajunge și la 15 ore.
FIFA nu a vândut încă drepturile TV pentru CM 2026 în India
Parteneriatul Reliance–Disney din India a propus 20 de milioane de dolari pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale, ofertă care nu a fost acceptată de FIFA, fiind sub nivelul așteptărilor forului, au declarat două surse pentru sursa menționată.
Sony a fost de asemenea în negocieri, însă a renunțat să depună o ofertă pentru drepturile de difuzare în India.
La ultima ediție a CM, China a fost responsabilă de 17,7%, iar India de 2,9% din totalul telespectatorilor.
Împreună, cele două țări au generat 22,6% din totalul consumului de streaming digital dedicat Cupei Mondiale.
- În România, turneul final se va vedea în exclusivitate pe Antena 1.
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama