FIFA, pierdere imensă O nouă „gaură” financiară provocată de Mondial: pagubă de peste 200 de milioane de dolari

FIFA a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026 către cea mai mare piață din lume abia cu o lună înainte de startul turneului final.

Suma încasată este însă infimă pe lângă cea cerută inițial de forul internațional.

Campionatul Mondial din vară va fi primul cu 48 de echipe și se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.

FIFA a bătut palma cu China Media Group pentru drepturile TV a 4 Mondiale, următoarele două de la masculin și feminin, inclusiv cele pentru turneul din vară.

AP susține că presa chineză a anunțat că s-a bătut palma pentru o sumă de 60 de milioane de dolari. La o distanță uriașă de pretențiile inițiale înaintate de FIFA: 300 de milioane de dolari!

Sursa citată susține că FIFA a avut un mare dezavantaj la negocieri din cauza diferenței de fus orară dintre SUA și Beijing care ajunge și la 15 ore.

FIFA nu a vândut încă drepturile TV pentru CM 2026 în India

Parteneriatul Reliance–Disney din India a propus 20 de milioane de dolari pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale, ofertă care nu a fost acceptată de FIFA, fiind sub nivelul așteptărilor forului, au declarat două surse pentru sursa menționată.

Sony a fost de asemenea în negocieri, însă a renunțat să depună o ofertă pentru drepturile de difuzare în India.

2,8 miliarde de locuitori au împreună China și India, mai bine de un sfert din întreaga populație a Pământului

La ultima ediție a CM, China a fost responsabilă de 17,7%, iar India de 2,9% din totalul telespectatorilor.

Împreună, cele două țări au generat 22,6% din totalul consumului de streaming digital dedicat Cupei Mondiale.

În România, turneul final se va vedea în exclusivitate pe Antena 1.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

