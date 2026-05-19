Reghecampf, din nou la FCSB? Ce spune tehnicianul despre o viitoare revenire în țară: „Am făcut o greșeală odată"
Publicat: 19.05.2026, ora 22:16
Actualizat: 19.05.2026, ora 22:16
  • Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a vorbit despre o posibilă revenire pe banca celor de la FCSB, ca antrenor principal.

Reghecampf a devenit recent campion cu Al-Hilal Omdurman, formație din Sudan, nevoită să evolueze în Rwanda din cauza războiului, însă tehnicianul nu ar spune „nu” unei întoarceri în țară.

Laurențiu Reghecampf: „Dacă se ivește o oportunitate, mereu voi antrena din dragoste”

Întrebat dacă ar mai lua în calcul să antreneze vreodată echipa lui Gigi Becali, acesta a subliniat că o va face cu toată inima, dacă va avea ocazia.

„Eu am făcut o greșeală odată, am învățat. Pentru mine, în fotbalul din România nu există o altă echipă pe care să o mai antrenez.

Dacă se ivește, la un moment dat, o oportunitate, mereu voi antrena din dragoste (n.r. la FCSB)”, a spus Reghecampf, potrivit digisport.ro.

Cât despre barajul pentru Conference League, unde FCSB va întâlni Botoșani în semifinală, duminică, de la 20:30, Reghecampf e convins că echipa antrenată acum de Marius Baciu va reuși să se impună:

„FCSB are un lot de jucători foarte valoros. Pentru mine, FCSB este echipa cu potențialul cel mai mare din România, din toate punctele de vedere. Sunt 100% convins că vor juca în sezonul următor în Conference League”.

Reghecampf a pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 - mai 2014, respectiv decembrie 2015 - mai 2017, alături de care a cucerit două titluri și o Supercupă.

Singura echipă pe care a mai antrenat-o în România după experiențele de la FCSB a fost Universitatea Craiova, tot în două mandate, iulie 2021 - iulie 2022 și iulie 2023 - septembrie 2023.

