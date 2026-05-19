Decizie importantă la UEFA Regula acceptată de FIFA, prin care jucătorii pot primi cartonaș roșu dacă își acoperă gura, nu va fi folosită în Champions League
UEFA nu copiază regula FIFA.
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 20:12
  • UEFA nu va introduce, deocamdată, noua regulă aprobată la nivel FIFA, prin care jucătorii pot primi cartonaș roșu dacă își acoperă gura în timpul unei confruntări cu un adversar.
  • Forul european nu va aplica nici măsura prin care fotbaliștii pot fi eliminați dacă părăsesc terenul în semn de protest față de o decizie a arbitrului.

Regula a fost aprobată de IFAB, organismul care stabilește legile jocului, la propunerea FIFA, și va fi aplicată la Cupa Mondială din 2026. Forul european a decis însă să nu o folosească în competițiile sale.

Regula acceptată de FIFA, prin care jucătorii pot primi cartonaș roșu dacă își acoperă gura, nu va fi folosită de UEFA

Decizia nu va fi valabilă în Champions League, nici la masculin, nici la feminin, și nici în celelalte competiții intercluburi organizate de UEFA.

FIFA a susținut această modificare după mai multe episoade controversate. Unul dintre ele a avut loc în Liga Campionilor, când Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, că l-a numit „maimuță”, după ce și-a acoperit gura cu tricoul.

Prestianni a primit o suspendare de șase meciuri din partea UEFA, însă doar trei sunt cu executare. Celelalte trei au fost lăsate „în așteptare” timp de doi ani și vor fi activate doar dacă jucătorul comite o nouă abatere.

O altă situație care a dus la schimbarea regulilor a fost finala Cupei Africii pe Națiuni, în care jucătorii Senegalului au părăsit terenul în semn de protest față de o decizie de arbitraj.

Noua regulă, care a fost acceptată de FIFA, permite sancționarea cu roșu și a oficialilor care își îndeamnă echipele să iasă de pe teren, iar o formație care provoacă abandonarea unui meci ar putea pierde partida la „masa verde”.

Decizia UEFA nu înseamnă că forul european respinge definitiv regula, conform theguardian.com.

Comisia de arbitraj a UEFA ar urma să analizeze modul în care aceasta va fi aplicată la Cupa Mondială, înainte de a decide dacă merită discutată pentru competițiile europene în sezoanele următoare.

Ligile interne vor avea libertatea de a decide dacă adoptă sau nu aceste prevederi. Premier League va lua o decizie după Adunarea Generală a cluburilor.

