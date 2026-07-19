Scandal la finala CM 2026 Fanii au reacționat dur când au aflat că se cântă și imnul SUA: „Asta face o dictatură. Sper să-l huiduie toți”

FIFA a stârnit noi controverse înainte de finala Campionatului Mondial 2026 dintre Spania și Argentina.

Forul mondial a decis ca înaintea partidei să fie intonat și imnul Statelor Unite, deși naționala gazdă nu este implicată în meci.

Meciul se joacă astăzi, de la 22:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Jennifer Hudson va interpreta „The Star-Spangled Banner” înainte de meci, alături de momentele dedicate celor două finaliste.

Fanii au reacționat dur la aflarea veștii că imnul SUA va fi intonat înaintea finalei Campionatului Mondial

În mod obișnuit, înaintea unei finale de Cupă Mondială sunt intonate imnurile celor două naționale care luptă pentru trofeu.

Decizia a provocat numeroase reacții negative pe rețelele de socializare, unde mai mulți suporteri au criticat introducerea imnului unei țări care nu joacă finala.

Situația a atras și mai multe critici pentru că Mondialul din 2026 este organizat de trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic

„De ce? Este finala, iar SUA nu sunt în finală. Singurele imnuri care ar trebui intonate sunt cele ale echipelor care au ajuns acolo. «Dar sunt țara gazdă!» Da, dar și Canada și Mexic sunt țări gazdă”, a scris un fan pe X.

„Asta face o dictatură. Nicio altă țară gazdă din istoria recentă a Cupei Mondiale nu și-a avut imnul cântat atunci când naționala nu participă. Iar precedentele două gazde au fost Qatar și Rusia”.

„SUA nu ar trebui să mai găzduiască niciodată o Cupă Mondială”

„Atât de stupid. Nu există niciun motiv pentru asta. Nu interpretezi imnul țării gazdă, ci doar pe cele ale finalistelor. Are niște accente autoritare, ca în Coreea de Nord, să-i obligi pe toți să asculte cum se autoproclamă «țara celor liberi»”

Au existat și apeluri directe către suporterii Argentinei și Spaniei prezenți pe stadion să huiduie momentul.

„Frați spanioli care mergeți la meci, înainte să ne învingeți pe teren, vă rog să ne unim și să huiduim când va fi intonat acest imn la finala noastră”, a transmis un cont argentinian de suporteri pe X.

„Nu înțeleg de ce trebuie să ascultăm imnul SUA când naționala Statelor Unite nu este în finală. Sper ca toată lumea să-l huiduie”, a fost un alt mesaj distribuit înaintea partidei.

„Pentru numele lui Dumnezeu, sper să-l huiduie toată lumea”

„Dacă tot stadionul nu huiduie imnul de la început până la sfârșit, voi fi foarte dezamăgit

Controversa este amplificată și de prezența lui Donald Trump la finală.

Casa Albă a confirmat că președintele Statelor Unite va asista la finala dintre Spania și Argentina, iar Gianni Infantino anunțase anterior că Trump va participa și la ceremonia de acordare a trofeului.

Relația apropiată dintre Trump și conducerea FIFA, precum și influența tot mai vizibilă a modelului american asupra turneului au provocat discuții pe parcursul competiției.

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