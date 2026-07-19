Jonas Vingegaard a căzut într-un giratoriu, a fost luat cu salvarea și dus la spital. Avea dureri mari, cu brațul drept prins într-o orteză. Forțat să abandoneze Turul Franței.

Ce a spus Tadej Pogacar despre acest accident. De ce l-a legat de testul doping care i s-a făcut lui Vingegaard la ora 02:00 dimineața.

Cea de-a 15-a etapă a fost câștigată de belgianul Remco Evenepoel, prima sa victorie în această ediție a Turului Franței. Liderul Tadej Pogacar a părut că l-a lăsat să câștige.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La 29 de ani, Jonas Vingegaard trece încă o dată prin clipe dificile într-o carieră extraordinară.

În prima etapă a Turului Franței, când era lider și purta în premieră tricoul galben după trei ani, rutierul danez și-a amintit de gravul accident suferit pe 4 aprilie 2024, în Turul Țării Bascilor.

„Când zăceam pe pământ, credeam că mor”, a povestit scandinavul. Avea fractură de claviculă, mai multe coaste rupte și un plămân perforat.

Căderea și abandonul lui Vingegaard în Turul Franței 2026

În Tour de France 2026, a fost depășit ulterior de Tadej Pogacar, care s-a distanțat tot mai mult. Jonas era al doilea la general și aștepta a treia săptămână, ultima, cu cele trei zile montane în Alpi.

Liderul Visma-Lease a Bike nu a mai putut continua lupta. Duminică, 19 iulie, în etapa a 15-a (Champagnole-Plateau de Solaison, 183,9 km), a căzut pe coborâre într-un sens giratoriu.

S-a lovit rău, la umărul drept, și are fractură de claviculă. Avea dureri mari când au venit medicii. A fost transportat de urgență cu salvarea la spital.

🚨 VINGEGAARD ABANDONA EN AMBULANCIA



El danés sufre una caída y se marcha con el brazo en cabestrillo.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/xaydngD9mJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 19, 2026

Pogacar i-a cedat victoria lui Evenepoel în cea mai dificilă cățărare

Mai erau 19 kilometri până la final. Ultima cățărare, spre Plateau de Solaison, 11,3 km cu înclinație 9%, cea mai dificilă în 2026, a fost câștigată de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ar fi vrut să-l ajute să câștige pe coechipierul său Isaac del Toro, dar Evenepoel a fost mai tare decât mexicanul.

ES MUCHO 𝑷𝑰𝑻𝑩𝑼𝑳𝑳 🐺



Remco Evenepoel hace un poco más humano a Tadej Pogacar, quien trabajó para su compañero Isaac del Toro, en Plateau de Solaison.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/IPAR57eS4l — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 19, 2026

Curios, Pogacar nu a mai forțat, a rămas în spate, cedându-i victoria belgianului. Primul succes al lui Remco în această ediție, a treia în total în Turul Franței.

Pogacar a protestat: „Poate acel control la 02:00 dimineața l-a făcut să nu mai fie atent”

La sfârșit, Pogacar a fost întrebat de abandonul lui Vingegaard.

„E foarte trist să vezi că Jonas nu mai e în cursă. Din 2021, ne-am luptat continuu pentru victorii în Turul Franței”, a declarat el la Eurosport.

„Poate la început nu am avut cea mai bună relație, dar în ultimii doi ani am devenit apropiați, chiar prieteni, ne-am respectat mult. Turul nu va fi la fel fără el”.

"Somos buenos compañeros, incluso amigos... el Tour no va a ser lo mismo sin él"



"Estábamos hablando de los controles a las dos de la mañana, no sé si ha podido afectar a la concentración"



👏 La palabras de Pogacar a Vingegaard, su mayor rival. #TDF2026 pic.twitter.com/Nnk8xFLoBT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 19, 2026

A legat accidentarea danezului de testul doping neașteptat care li s-a făcut amândurora chiar înaintea etapei. Vingegaard, la ora 02:00 dimineața. Pogacar, la 05:00!

„Poate acel control la 02:00 dimineața l-a făcut să nu mai fie atent, să piardă din concentrare. Nu ai cum să nu te gândești la asta”, a protestat slovenul.

Dormeam foarte bine, dar cineva a bătut la ușa mea la 02:00 dimineața. A fost o mare surpriză. Sigur, e bine că testează cicliștii, dar influențarea somnului și a performanței nu e atât de bună. Jonas Vingegaard, Visma-Lease a Bike, înaintea etapei

Top 5 etapa a 15-a Turul Franței

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4h 23’ 09” Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) +0” Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +6” Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +58” Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +58”

Top 5 general Turul Franței

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 5’00” Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5’58” Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +6’23” Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +6’48”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport