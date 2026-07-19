- Jonas Vingegaard a căzut într-un giratoriu, a fost luat cu salvarea și dus la spital. Avea dureri mari, cu brațul drept prins într-o orteză. Forțat să abandoneze Turul Franței.
- Ce a spus Tadej Pogacar despre acest accident. De ce l-a legat de testul doping care i s-a făcut lui Vingegaard la ora 02:00 dimineața.
- Cea de-a 15-a etapă a fost câștigată de belgianul Remco Evenepoel, prima sa victorie în această ediție a Turului Franței. Liderul Tadej Pogacar a părut că l-a lăsat să câștige.
La 29 de ani, Jonas Vingegaard trece încă o dată prin clipe dificile într-o carieră extraordinară.
În prima etapă a Turului Franței, când era lider și purta în premieră tricoul galben după trei ani, rutierul danez și-a amintit de gravul accident suferit pe 4 aprilie 2024, în Turul Țării Bascilor.
„Când zăceam pe pământ, credeam că mor”, a povestit scandinavul. Avea fractură de claviculă, mai multe coaste rupte și un plămân perforat.
Căderea și abandonul lui Vingegaard în Turul Franței 2026
În Tour de France 2026, a fost depășit ulterior de Tadej Pogacar, care s-a distanțat tot mai mult. Jonas era al doilea la general și aștepta a treia săptămână, ultima, cu cele trei zile montane în Alpi.
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Liderul Visma-Lease a Bike nu a mai putut continua lupta. Duminică, 19 iulie, în etapa a 15-a (Champagnole-Plateau de Solaison, 183,9 km), a căzut pe coborâre într-un sens giratoriu.
S-a lovit rău, la umărul drept, și are fractură de claviculă. Avea dureri mari când au venit medicii. A fost transportat de urgență cu salvarea la spital.
Pogacar i-a cedat victoria lui Evenepoel în cea mai dificilă cățărare
Mai erau 19 kilometri până la final. Ultima cățărare, spre Plateau de Solaison, 11,3 km cu înclinație 9%, cea mai dificilă în 2026, a fost câștigată de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ar fi vrut să-l ajute să câștige pe coechipierul său Isaac del Toro, dar Evenepoel a fost mai tare decât mexicanul.
Curios, Pogacar nu a mai forțat, a rămas în spate, cedându-i victoria belgianului. Primul succes al lui Remco în această ediție, a treia în total în Turul Franței.
Pogacar a protestat: „Poate acel control la 02:00 dimineața l-a făcut să nu mai fie atent”
La sfârșit, Pogacar a fost întrebat de abandonul lui Vingegaard.
„E foarte trist să vezi că Jonas nu mai e în cursă. Din 2021, ne-am luptat continuu pentru victorii în Turul Franței”, a declarat el la Eurosport.
„Poate la început nu am avut cea mai bună relație, dar în ultimii doi ani am devenit apropiați, chiar prieteni, ne-am respectat mult. Turul nu va fi la fel fără el”.
A legat accidentarea danezului de testul doping neașteptat care li s-a făcut amândurora chiar înaintea etapei. Vingegaard, la ora 02:00 dimineața. Pogacar, la 05:00!
„Poate acel control la 02:00 dimineața l-a făcut să nu mai fie atent, să piardă din concentrare. Nu ai cum să nu te gândești la asta”, a protestat slovenul.
Dormeam foarte bine, dar cineva a bătut la ușa mea la 02:00 dimineața. A fost o mare surpriză. Sigur, e bine că testează cicliștii, dar influențarea somnului și a performanței nu e atât de bună. Jonas Vingegaard, Visma-Lease a Bike, înaintea etapei
Top 5 etapa a 15-a Turul Franței
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4h 23’ 09”
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) +0”
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +6”
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +58”
- Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +58”
Top 5 general Turul Franței
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG)
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 5’00”
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5’58”
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +6’23”
- Florian Lipowicz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +6’48”