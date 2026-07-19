Dinamo, ce gafă! FOTO. „Câinii” și-au „amanetat” un trofeu când și-au recolantat autocarul. Ce s-a întâmplat

Dinamo și-a prezentat autocarul recolantat înaintea debutului în sezonul 2026-2027 al Ligii 1.

Pe noul design s-a strecurat însă o greșeală mare.

„Câinii” joacă astăzi, de la 19:30, împotriva celor de la Petrolul. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Palmaresul inscripționat pe autocar a fost modificat din greșeală, iar Dinamo are cu un trofeu mai puțin.

Autocar nou, gafă mare la Dinamo

Autocarul a fost recolantat după criticile primite în sezonul trecut, când nuanța vișinie folosită în design a fost ironizată de o parte dintre suporteri, care au asociat-o cu rivala Rapid.

Pentru noul sezon, Dinamo a revenit la culorile tradiționale, alb și roșu.

Problema apare la trofeele trecute pe autocar. În imaginile surprinse de Prima Sport se poate observa că sunt menționate 18 titluri, 12 Cupe ale României, două Supercupe și o Cupă a Ligii.

Doar că Dinamo a câștigat Cupa României de 13 ori.

Ultimul triumf al roș-albilor în Cupa României datează din 2012, când Dinamo a învins Rapid, scor 1-0, în finala disputată pe Arena Națională.

1959

1964

1968

1982

1984

1986

1990

2000

2001

2003

2004

2005

2012

Eroarea ar fi fost făcută în procesul de realizare a designului, nu de club, scrie gsp.ro.

Autocarul lui Dinamo este de fapt la mâna a doua de la FCSB

Autocarul folosit de Dinamo din septembrie 2024 este, de fapt, cel folosit în trecut de rivala FCSB. „Roș-albaștrii” l-au inaugurat în iarna lui 2021, închiriat de la aceeași firmă, însă ulterior au decis să treacă la alt model.

Este închiriat de la aceeași firmă, Tarsin, cu care FCSB a colaborat în trecut, și are inclusiv același număr de înmatriculare!

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