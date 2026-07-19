Franța - Anglia 4-6. Bukayo Saka (24 de ani) a rămas fără cuvinte înainte de a părăsi interviul acordat pentru BBC.

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Starul celor de la Arsenal și al selecționatei antrenate de Thomas Tuchel a făcut spectacol în finala mică de la CM 2026, reușind un hat-trick spectaculos.

FRANȚA - ANGLIA 4-6 . Bukayo Saka, lăsat fără replică

La finalul partidei, Saka a fost felicitat pentru prestația sa remarcabilă în cadrul unui interviu acordat pentru BBC.

Corespondenta postului, Kelly Sommers, a încercat să destindă atmosfera după semifinala pierdută de Anglia, scor 1-2 cu Argentina.

I-a adresat fotbalistului de 24 de ani o replică menită să scoată în evidență partea pozitivă a succesului din finala mică

„Ai făcut un meci foarte bun astăzi. Știu că nu era medalia pe care ți-o doreai, dar este totuși o medalie”, a spus Sommers, citată de mirror.co.uk.

Saka a zâmbit ironic și a ales să părăsească interviul.

A very interesting interview from Saka last night.



He says he is fit. 👀 pic.twitter.com/RoMfx3CCwQ — EPL Bible (@EPLBible) July 19, 2026

Înainte de momentul cu pricina, starul lui Arsenal a declarat: „Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să joc un rol mai important, dar e prea târziu pentru asta.

Am încercat să vorbesc pe teren, dar e timpul să merg mai departe. Da, sunt în formă, sunt în formă.”

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