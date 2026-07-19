- Franța - Anglia 4-6. Bukayo Saka (24 de ani) a rămas fără cuvinte înainte de a părăsi interviul acordat pentru BBC.
Starul celor de la Arsenal și al selecționatei antrenate de Thomas Tuchel a făcut spectacol în finala mică de la CM 2026, reușind un hat-trick spectaculos.
FRANȚA - ANGLIA 4-6. Bukayo Saka, lăsat fără replică
La finalul partidei, Saka a fost felicitat pentru prestația sa remarcabilă în cadrul unui interviu acordat pentru BBC.
Corespondenta postului, Kelly Sommers, a încercat să destindă atmosfera după semifinala pierdută de Anglia, scor 1-2 cu Argentina.
I-a adresat fotbalistului de 24 de ani o replică menită să scoată în evidență partea pozitivă a succesului din finala mică
„Ai făcut un meci foarte bun astăzi. Știu că nu era medalia pe care ți-o doreai, dar este totuși o medalie”, a spus Sommers, citată de mirror.co.uk.
Saka a zâmbit ironic și a ales să părăsească interviul.
Înainte de momentul cu pricina, starul lui Arsenal a declarat: „Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să joc un rol mai important, dar e prea târziu pentru asta.
Am încercat să vorbesc pe teren, dar e timpul să merg mai departe. Da, sunt în formă, sunt în formă.”