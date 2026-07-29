„Mită pură” Scrisoarea lui Infantino: cum încearcă șeful FIFA să câștige sprijin pentru planul său controversat » O țară din Europa a cedat deja
Gianni Infantino
Campionatul Mondial

„Mită pură” Scrisoarea lui Infantino: cum încearcă șeful FIFA să câștige sprijin pentru planul său controversat » O țară din Europa a cedat deja

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 17:14
  • Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, încearcă să convingă federațiile naționale să îl susțină în vederea implementării proiectului care ar putea schimba modul în care este administrată Cupa Mondială.
  • Scrisoarea transmisă de șeful forului mondial celor 211 federații membre FIFA, mai jos în articol.
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FIFA analizează înființarea unei noi companii care să dețină drepturile comerciale ale competiției, urmând ca pachete minoritare de acțiuni să fie vândute unor investitori privați.

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Gianni Infantino le-a dat un ultimatum federațiilor. Ce vor primi dacă îi susțin planul

Tranzacția ar putea ajunge la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar, conform Financial Times, au fost deja semnate acorduri preliminare privind structura proiectului.

Infantino le-a transmis președinților federațiilor membre FIFA că finanțarea acordată prin programul FIFA Forward va crește de la 8 la 20 de milioane de dolari în perioada 2027-2031, dacă vor susține proiectul, conform independent.co.uk.

În caz contrar, finanțarea pentru perioada menționată va crește la doar 10 milioane de dolari, conform înțelegerii actuale.

În plus, federațiile care vor vota în favoarea proiectului lui Infantino până la data de 19 septembrie vor primi alte 20 de milioane de dolari.

Astfel, federațiile au la dispoziție 52 de zile să ia o decizie: să susțină planul FIFA sau să piardă 30 de milioane de dolari.

Federațiile au mai fost informate și că finanțările ar urma să crească în perioada 2035-2038, ajungând până la 24 de milioane de dolari, dacă inițiativa va fi pusă în aplicare.

Multe dintre federațiile din țările mici depind de finanțările primite de la FIFA pentru funcționarea echipelor naționale, dezvoltarea proiectelor de bază dedicate copiilor și juniorilor și pentru investiții în infrastructură, precum terenuri, academii și stadioane.

  • Planul prevede ca FIFA să păstreze pachetul majoritar de acțiuni, în timp ce federațiile membre ar urma să dețină participații, iar investitorii privați să cumpere acțiuni minoritare în valoare de miliarde de dolari.

Oponenții lui Infantino au reacționat cu furie la această scrisoare, una dintre personalitățile implicate declarând pentru The Times că este vorba de „mită pură”.

Cehia, de partea lui Infantino

David Trunda, președintele Federației de Fotbal din Cehia, și-a exprimat deja sprijinul pentru planul lui Gianni Infantino.

Într-un interviu acordat pentru Sky Sports, oficialul a precizat că proiectul ar putea aduce fonduri suplimentare importante pentru dezvoltarea fotbalului și a infrastructurii sportive din țara sa.

„Văd beneficiile pragmatice pe care fotbalul ceh le-ar putea avea dintr-o colaborare strânsă cu Gianni Infantino și echipa sa.

Desigur, avem nevoie de mai multe detalii, însă, din punctul meu de vedere, pot vedea impactul pozitiv al intențiilor FIFA”, a declarat David Trunda, citat de news.sky.com.

Am fost ales în funcție în urmă cu puțin peste un an, iar toate proiectele pe care le-am derulat în colaborare cu FIFA au avut un impact foarte pozitiv asupra dezvoltării fotbalului european. David Trunda, președintele Federației Cehe de Fotbal

Scrisoarea transmisă de Gianni Infantino

Scrisoarea transmisă de președintele FIFA către toate federațiile naționale a fost publicată de jurnalistul de investigație Romain Molina, care a colaborat în trecut cu publicații importante precum The Guardian, New York Times sau BBC.

Acesta spune că FIFA „nu vorbește despre organizarea unui vot, ci doar despre obținerea unui sprijin din partea a peste 50% dintre federații, pentru ca ulterior proiectul să primească aprobarea Consiliului FIFA”.

„Creșterea finanțării din «Programul Forward»

În cazul în care propunerea ar fi pusă în aplicare, asociațiile membre ar beneficia de următoarele creșteri ale finanțării din «Programul Forward»:

  1. FIFA Forward – 20 milioane de dolari per asociație membră pentru ciclul care începe la 1 ianuarie 2027, sumă alocată în mod egal tuturor celor 211 de asociații membre.

Această sumă va continua să crească de la un ciclu la altul: 22 milioane de dolari pentru perioada 2031-2034, 24 milioane de dolari pentru perioada 2035-2038 și așa mai departe. Finanțarea se va realiza prin plăți garantate din veniturile suplimentare obținute prin intermediul acestei entități nou-înființate, cu orientare comercială.

  1. FIFA Fast-Forward (un program nou) – 20 de milioane de dolari pentru fiecare asociație membră, ca oportunitate de finanțare unică și singulară, destinată exclusiv acelor asociații membre care doresc să participe, decizia lor trebuind luată până la 19 septembrie 2026, astfel încât să putem planifica în avans, iar fondurile să fie disponibile imediat începând cu 1 ianuarie 2027.

Acesta va fi finanțat prin lichidarea de către FIFA a unei părți minoritare din participația sa în FIFA Forward Enterprise către investitori externi, selectați cu atenție, pe termen lung, fără a ceda niciun fel de control.

În total, pentru următorul ciclu care începe la 1 ianuarie 2027, fiecare asociație membră va avea posibilitatea de a accesa până la 40 de milioane de dolari pe asociație membră în cadrul acestei propuneri.

Pe o perioadă de 12 ani, cuprinzând 3 cicluri, acest lucru ar reprezenta plăți în numerar de aproximativ 86 milioane de dolari (40 milioane + aproximativ 22 milioane + aproximativ 24 milioane), comparativ cu cele 3 milioane de dolari primite în aceeași perioadă înainte de alegerea mea. Așadar, o creștere foarte semnificativă de la 3 milioane pe asociație membră la 86 milioane în aceeași perioadă.

În plus, pentru prima dată în istorie, FIFA va deține acum o participație majoritară (min. aprox. 80%) într-o entitate dedicată activităților comerciale și organizării de evenimente, a cărei valoare viitoare a capitalului propriu va continua să crească și va fi reinvestită în fotbal prin intermediul asociațiilor membre sau în numele acestora.

O decizie pe deplin democratică, aflată în mâinile asociațiilor membre

În conformitate cu principiile noastre democratice, punerea în aplicare a inițiativei «FIFA Forward Enterprise» va depinde în totalitate de îndeplinirea următoarelor două condiții:

  1. Susținerea, prin participarea unei majorități (>50%) a asociațiilor membre FIFA la proces, până la termenul stabilit;
  2. Aprobarea expresă de către Consiliul FIFA a adoptării ajustărilor necesare la «Programul Forward».

În cazul în care niciuna dintre aceste condiții nu va fi îndeplinită, FIFA va continua conform planului cu «Programul Forward 4.0» comunicat asociațiilor membre FIFA în luna aprilie a acestui an (ceea ce înseamnă aproximativ 10 milioane pe asociație membră pentru următorul ciclu).

Ce se va întâmpla în continuare

Decizia de a da sau nu curs acestei propuneri vă aparține în totalitate.

Dacă doriți să continuați, acest pachet de 10 miliarde de dolari va deveni disponibil începând cu 1 ianuarie 2027, marcând începutul următoarei etape a călătoriei noastre împreună. În schimb, tot ce se cere este încrederea dumneavoastră neclintită – restul rămâne neschimbat.

Dacă doriți să mențineți statu quo-ul și să respingeți această propunere, avem în continuare planul de extindere a «Programului Forward», în valoare de 2,7 miliarde de dolari, așa cum a fost prezentat anterior, care va continua să îmbunătățească și să dezvolte jocul nostru. Vom continua să realizăm lucruri mărețe împreună”, se arată în scrisoarea lui Infantino.

Țările europene iau în calcul boicotarea Campionatului Mondial

Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, ar urma să participe miercuri, 29 iulie, la o reuniune de urgență organizată între reprezentanții UEFA și a celor cinci mari federații europene, Franța, Anglia, Spania, Germania și Italia, pentru a lua o decizie legată de planul lui Infantino.

Printre opțiunile analizate se află inclusiv amenințarea cu boicotarea următoarei Cupe Mondiale, din 2030.

Fotbalul nu aparține investitorilor. Cupa Mondială nu este un produs. Este cea mai mare competiție din lumea sportului și nu a fost niciodată ceva ce cineva ar fi putut vinde. Poți să prezinți acordul cum vrei tu. Odată ce ai vândut o parte din ea, te-ai vândut. Fotbalul aparține suporterilor. Așa a fost întotdeauna și așa va fi mereu. Andy Burnmha, noul prim-ministru al Marii Britanii

O purtătoare de cuvânt a Federației Engleze a declarat:

„Nu aveam absolut nicio informație despre această propunere și nu deținem informații concrete, inclusiv despre ce presupune în mod exact și ce condiții implică.

Pe baza informațiilor limitate disponibile în acest moment, suntem profund îngrijorați atât de lipsa unui proces transparent și a unei guvernanțe corespunzătoare care au condus la această situație, cât și de fondul și principiile care stau la baza propunerii.

Atunci când FIFA va prezenta proiectul într-un mod complet și transparent, așa cum a promis, ne vom exprima poziția și vom face comentarii suplimentare”, a spus aceasta, conform Independent.

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