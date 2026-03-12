Cum a influențat VAR Liga 1 FRF a anunțat câte decizii au fost modificate în acest sezon după intervenția sistemului

Federația Română de Fotbal a publicat o statistică a intervențiilor VAR din actualul sezon.

Statistica se referă atât la meciurile din sezonul regulat al Ligii 1, cât și la partidele din Cupa României.

Câte decizii a influențat VAR-ul în acest sezon

Conform statisticilor oferite de Comisia Centrală a Arbitrilor, în cele 254 de meciuri disputate cu sistem VAR în campionat și Cupa României (la două partide sistemul nu a funcționat) au fost analizate peste 1.300 de faze, arbitrii modificând de 91 de ori decizia inițială după intervenția sistemului video.

În acest sezon, în cele 254 de meciuri care au beneficiat de sistemul VAR, au fost analizate 1.358 de faze, ceea ce reprezintă o medie de 5,34 de faze verificate pe meci, conform frf.ro.

În total, au fost înregistrate 91 de intervenții VAR, adică o intervenție la fiecare 2,79 de meciuri.

Dintre cele menționate, 28 de intervenții au fost pentru decizii factuale (fără analiză la monitor):

15 situații în care o decizie de acordare a unui gol a fost schimbată în ofsaid;

6 faze în care decizia ofsaid a fost corectată în validarea golului;

3 situații în care un penalty a fost transformat în lovitură liberă directă din afara careului;

1 gol anulat pentru henț în atac;

1 situație în care ofsaidul a fost schimbat în penalty;

2 cazuri în care lovitura liberă directă a fost transformată în penalty.

Câte decizii au fost schimbate după analiza la monitor

Conform statisticilor oferite de CCA și FRF, arbitrii și-au schimbat de 63 de ori decizia după analiza la monitor:

4 decizii de acordare a unui penalty pentru fault au fost anulate;

4 decizii de acordare a unui penalty pentru henț au fost anulate;

1 situație în care penalty-ul acordat inițial a fost anulat pentru simulare;

6 cazuri în care cartonașul galben s-a transformat în cartonaș roșu;

8 goluri anulate pentru o abatere în faza de construcție a atacului;

1 eliminare pentru oprirea unei situații clare de înscriere a unui gol anulată după identificarea unei abateri în faza de construcție;

2 faze în care golul sau penalty-ul a fost anulat pentru ofsaid în faza de construcție;

13 penalty-uri acordate pentru henț;

11 penalty-uri pentru fault;7 cartonașe roșii pentru fault grosolan,

4 cartonașe roșii pentru comportament violent;

2 cartonașe roșii pentru oprirea unei situații clare de a marca.

