Universitatea Craiova a câștigat partida cu CFR Cluj, scor 2-0, în etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

După o primă repriză fără prea multe ocazii, meciul s-a aprins în repriza a doua, atunci când elevii lui Coelho au punctat de două ori în doar câteva minute.

Oltenii au deschis scorul în minutul 56, atunci când după o acțiune prelungită de atac, Florin Ștefan a centrat din partea stângă, mingea a fot respinsă și a ajuns la Anzor Mekvabishvili. Georgianul a preluat mingea pe piept și a trimis o „torpilă” de la 23 de metri, care s-a oprit în poarta lui Popa.

Peste doar cinci minute, Assad Al-Hamlawi a majorat diferența. Carlos Mora a trimis o centrare perfectă din partea dreaptă, iar atacantul oltenilor a reluat excelent cu capul, dintre Braun și Sinyan.

În minutul 73, Craiova a făcut 3-0 prin Matei, dar golul a fost anulat, după ce arbitrul tușier a semnalizat o poziție de ofsaid.

Ca urmare a acestui rezultat, Universitatea Craiova o egalează la punctaj, 36, pe Universitatea Cluj, lidera campionatului. Ambele echipe s-au distanțat la cinci puncte de ocupanta locului trei, Rapid.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 3 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

U Craiova - CFR Cluj 2-0

Au marcat: Mekvabishvili (min. 56), Al-Hamlawi (min. 61)

Final de meci!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim cinci minute. De asemenea, Coelho a mai efectuat o schimbare. L-a introdus pe Băsceanu în locul lui Matei.

Min. 86 - Alexandru Cicâldău părăsește terenul, fiind înlocuit de Samuel Teles.

Min. 75 - După două minute de verificări, „centralul” a reluat jocul, păstrând decizia inițială: ofsaid.

Min. 73 - Matei înscrie pentru 3-0, dar golul este anulat după un ofsaid semnalizat de arbitrul tușier. În aceste momente se așteaptă analiza din cabina VAR.

Min. 69 - Daniel Pancu face și el trei înlocuiri. Au ieșit Cordea, Aliev și Keita, în locul lor intrând Păun, Zahovic și Fică.

Min. 66 - Romanchuk este și el sancționat cu cartonaș galben.

Min. 62 - Trei schimbări la U Craiova. Coelho i-a scos de pe teren pe Al-Hamlawi, Etim și Mekvabishvili, introducându-i în teren pe Nsimba, Baiaram și Băluță.

Min. 61 - GOL! - După o acțiune în partea dreaptă, Assad majorează diferența în favoarea oltenilor. Carlos Mora trimite o centrare perfectă, iar atacantul oltenilor a reluat excelent cu capul, dintre Braun și Sinyan.

Min. 56 - GOL! - Anzor deschide scorul pe „Ion Oblemenco”. După o acțiune prelungită de atac, Ștefan a centrat din partea stângă, mingea a fost respinsă la Anzor, cel care a șutat din prima, fără preluare, și l-a învins pe Popa.

Min. 50 - Mihai Popa primește cartonaș galben pentru tragere de timp.

Min. 49 - După o centrare din partea stângă, Carlos Mora a încercat să trimită din prima spre poartă, din partea dreaptă a careului de 16 metri.

Min. 46 - A început repriza secundă. Daniel Pancu a decis să îl înlocuiască pe Huja cu Matei Ilie.

Pauză pe „Ion Oblemenco”.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 45 - Paradă magistrală a lui Laurențiu Popescu. Boliboc i-a pasat lui Korenica, cel care a șutat în forță, mingea fiind respinsă de portarul oltenilor.

Min. 41 - Anzor a recuperat balonul și a trimis un șut în forță spre poartă, de la aproximativ 30 de metri. Mingea a fost deviată de Popa și a lovit bara. Este corner pentru U Craiova.

Min. 38 - Anzor îl faultează pe Tidiane Keita și este și el avertizat cu cartonaș galben.

Min. 28 - Daniel Pancu este foarte nervos pe margine. După o serie de proteste, arbitrul i-a arătat cartonașul galben, totul pornind de la un aut.

Min. 27 - După o serie de pase succesive, Biliboc a pasat în centrul careului, acolo unde se afla Aliev. Balonul a trecut puțin pe lângă stâlpul porții Universității.

Min. 23 - Marian Huja primește și el galben, după ce l-a faultat la mijlocul terenului pe Alex Cicâldău. Daniel Pancu a fost surprins extrem de nervos pe margine.

Min. 19 - Corner pentru U Craiova. Cicâldău a centrat, Rus a reluat cu capul, iar Abeid a respins.

Min. 17 - Craiova a ajuns bine în careu, după ce Anzor a trimis o centrare bună din partea dreaptă, dar faza s-a încheiat după ce arbitrul a sesizat un fault în careu și a acordat lovitură liberă pentru „feroviari”.

Min. 11 - CFR putea deschide scorul. După un corner bătut bine de Cordea, în apărarea Craiovei s-a produs o neînțelegere, iar Keita a fost aproape de a puncta.

Min. 5 - Tidiane Keita este sancționat cu cartonaș galben, după un fault dur comis asupra lui Cicâldău.

Min. 4 - Lovitură de colț pentru CFR Cluj. Andrei Cordea a executat, dar balonul a fost respins.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Ștefan - Matei, Al-Hamlawi, Etim

Rezerve: Badelj, Baiaram, Băluță, Băsceanu, Crețu, Glodean, Houri, Lung, Nsimba, Stevanovic, Teles

Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Huja, Abeid - Muhar, Keita - Cordea, Korenica, Biliboc - Aliev

Rezerve: Camora, Deac, Djokovic, Fică, Gal, Ilie, Kamara, Kun, Păun, Șfaiț, Vâlceanu, Zahovic

Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian, Grigoriu Mircea Mihail, VAR : Vidican Rareș George, AVAR : Marinescu Vasile

Stadion: „Ion Oblemenco"

Înaintea duelului direct, U Craiova se află pe locul 2 în play-off, cu 33 de puncte, la 3 lungimi distanță de liderul U Cluj.

De cealaltă parte, CFR Cluj se poziționează pe locul 4, cu 30 de puncte acumulate.

Filipe Coelho: „Nu este un meci decisiv”

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefațat duelul cu CFR Cluj.

„Întâlnim o echipă pe care am mai întâlnit-o, ultimele două dăţi pe teren propriu. E o echipă care are calitate, o organizare bună, aşa că va fi cu siguranţă un meci dificil.

Jucăm acasă şi sper că suporterii vor veni cu o energie bună, pentru că este momentul să fim împreună, să ajute jucătorii, mai ales în momentele dificile, şi în final că obţinem cele trei puncte. Dacă suporterii cred în jucători aşa cum cred eu, atunci o să fie foarte bine.

Nu este un meci decisiv, dar importante sunt puncte, iar acum sunt mai importante decât în trecut, dar abordarea noastră este să dăm totul şi să respectăm adversarul.

Nu e important ce s-a întâmplat în primele două etape (n.r. din play-off), va fi o poveste diferită, jucătorii au revenit de la echipele naţionale.

Trebuie să avem grijă de ei, pentru că vin din ţări diferite, din călătorii diferite. Vom pregăti meciul cât mai bine cu obiectivul de a obţine cele trei puncte”, a declarat Filipe Coelho, citat de orangesport.ro.

Daniel Pancu, înainte de meciul cu U Craiova: „Noi pregătim jocurile pentru a le câștiga”

„În afară de Masic nu avem probleme, cred că sunt șanse mari să evolueze și Popa. Ne-am odihnit o săptămână, simțeam nevoia după toate jocurile cu mare presiune din finalul campionatului regular.

Nu am avut foarte mulți jucători plecați la naționale, ne-am reunit ușor-ușor și cred că suntem pregătiți pentru aceste 8 etape care vor decide multe lucruri. Fiecare punct contează. Îmi doresc să fim sănătoși în primul rând și la final să ne bucurăm de atingerea unui obiectiv.

La fotbal poți să-ți propui un lucru și în două minute să ți se dea toate planurile peste cap. În campionat a fost diferență foarte mare în favoarea lor, în Cupă ne-au bătut în prelungiri, diferența a fost mult mai mică, dar tot în favoarea lor.

Mi-ar plăcea ca după jocul de luni seara să pot să spun că am jucat de la egal la egal cu cel mai bine cotată echipă din play-off.

Bancu e cel mai important, de departe, dar să nu uităm că U Cluj a câștigat toate meciurile fără Chipciu, e cam același lucru. E o pierdere importantă pentru ei și sperăm să obținem mai mult.

Au un public cald, vine multă lume la meciuri, dar nu cred că se poate pune problema la vreun jucător de-al nostru să simtă presiunea oricărui public din România”, a spus Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.

În cazul unei victorii sigur că am fi tot departe, dar se schimbă mult discuția referitoare la locul 1. O victorie la Craiova ar însemna foarte mult la nivel de moral. Nu mai vorbesc de egaluri, orice punct e foarte bine venit în contextul ăsta. Nu prea mă gândesc niciodată la egal, noi pregătim jocurile pentru a le câștiga Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Informații interesante despre U Craiova - CFR Cluj

11 dintre cele 18 victorii reușite de olteni în acest sezon au fost izbutite pe teren propriu, cele mai multe dintre toate competitoarele.

16 martie 2026, Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-1: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în precedentele 14 etape din SuperLigă, în rest au 12 succese și o remiză.

Universitatea Craiova a încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac - 54 de goluri marcate pe durata întregului sezon (CFR Cluj - 51). De partea cealaltă, CFR Cluj este formația cu cele mai puține meciuri fără gol înscris, doar patru (Universitea Craiova - cinci).

Pe spațiul porții craiovenilor s-au tras cele mai puține șuturi în stagiunea în curs, doar 91 (CFR Cluj - 128).

Clujenii au primit 11 goluri din faze fixe, însă doar două dintre acestea au fost încasate în cele 17 partide cu Daniel Pancu pe bancă.

Cu o medie de 14.119 spectatori / meci, gruparea din Bănie ocupă prima poziție în ierarhia spectatorilor prezenți pe teren propriu.

De remarcat evoluțiile lui Lorenzo Biliboc din 2026, an calendaristic în care tânărul jucător ardelean și-a trecut în cont șase contribuții ofensive (5 goluri, o pasă decisivă).

În cazul în care va fi utilizat, Ștefan Baiaram va bifa meciul cu numărul 200 în SuperLigă, competiție în care a înscris de 39 de ori, a oferit 21 de pase decisive și a scos șase penalty-uri.

CFR Cluj este formația cu cei mai mulți jucători utilizați - 42, doi dintre ei cumulând peste 2.300 de minute (Sheriff Sinyan - 2.399, Mario Camora - 2.331).

Craiovenii s-au bazat pe 33 de fotbaliști, printre ei și Steven Nsimba - nouă goluri. Acesta ar putea deveni doar al doilea jucător străin din istoria grupării oltene care marchează cel puțin 10 goluri în sezonul de debut, după Elvir Koljic (13 goluri în ediția 2018-2019).

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 44 de ori, de 14 ori au câștigat oltenii, de 16 ori s-au impus clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci din campionat fără gol marcat s-a disputat pe 11 aprilie 2021, pe terenul craiovenilor.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 7 decembrie 2025, Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1 (marcatori: Tudor Băluță / Louis Munteanu), conform lpf.ro.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

