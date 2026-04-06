Oțelul Galați a emis, luni, un comunicat după declarațiile făcute de Diego Zivulic (34 de ani) în urmă cu două zile, după victoria cu Hermannstadt, scor 2-0.

Veteranul croat a amintit de problemele financiare ale clubului, susținând că jucătorii nu au încasat niciun salariu în 2026, fapt contrazis acum de conducerea Oțelului.

Oțelul Galați: „Declarația a fost înțeleasă eronat”

Clubul susține că jucătorii și staff-ul au primit două salarii în luna februarie a acestui an, însă banii au reprezentat restanțe anterioare, nu sume aferente anului 2026.

„SC Oțelul Galați dorește să aducă unele clarificări cu privire la situația salarială a echipei după ce, la finalul partidei cu FC Hermannstadt, din etapa a III-a a play-out-ului Superligii, o declarație a unui important jucător roș-alb-albastru a fost înțeleasă eronat.

La data curentă, 6 aprilie 2026, jucătorii echipei noastre înregistrează două luni de salarii restante, având în vedere că termenele scadente pentru plata drepturilor contractuale sunt stabilite pentru data de 15 a lunii următoare.

Menționăm că, în cursul lunii februarie 2026, clubul a efectuat plata a două salarii către jucători, cu scopul de a încheia situațiile financiare aferente anului 2025 și de a evita eventuale probleme legate de procesul de licențiere pentru participarea în Liga 1 în sezonul următor. Astfel, afirmația «în acest an nu am luat niciun ban» se traduce prin «nu am primit încă niciun ban aferent anului 2026», situație diferită față de ce s-a propagat în spațiul public.

Conducerea clubului este conștientă de situația existentă și tratează cu maximă responsabilitate aceste întârzieri. În perioada următoare vor fi întreprinse toate demersurile necesare pentru achitarea restanțelor salariale către jucători în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, dorim să precizăm că, la nivelul staff-ului tehnic și administrativ, restanțele salariale sunt mai mari, întrucât în perioada recentă plățile au fost prioritizate către jucătorii echipei, în vederea menținerii echilibrului sportiv și a continuității activității competiționale.

SC Oțelul Galați își reafirmă angajamentul față de jucători, staff și suporteri, asigurând că depune toate eforturile pentru stabilizarea situației financiare și pentru creșterea performanței sportive”, se arată în comunicatul emis de Oțelul Galați, pe site-ul oficial.

Diego Zivulic FOTO Sport Pictures

Declarațiile făcute de Diego Zivulic

La finalul partidei cu sibienii, scor 2-0, Zivulic a transmis că situația este tot mai dificilă în vestiar, având în vedere problemele financiare.

„Nu este ușor, mai ales când majoritatea vestiarului e formată din jucători străini, dar vă spun sincer. Sunt de 3 ani de zile la Galați și poate o dată sau de două ori am luat banii la timp. Asta e realitatea. Sper să ne plătească ceva pentru că în acest an nu am luat niciun ban. Suntem în aprilie și nu e așa ușor.

Toate echipele din play-out bagă banii la jucători și îi motivează. Banii nu mă motivează așa mult pe mine, eu vreau să fac treabă aici la Galați.

Vreau să muncesc și să fac tot posibilul ca Oțelul să rămână în SuperLiga. Trebuie să facem performanță și vor veni și banii”, a spus Zivulic, potrivit digisport.ro.

