Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Filipe Coelho a vorbit despre faza anulării golului de 2-0 al Craiovei și cauza supărării sale pe teren.

„Nu eram nervos de decizie. Dacă e ofsaid, e ofsaid. Dar arbitrii pierd prea mult timp pentru a lua o hotărâre”, a declarat antrenorul portughez al Universității.

În minutul 54, Craiova s-a desprins, a avut 2-0 după ce David Matei a trimis în poartă mingea respinsă greșit de Lixandru, dar VAR l-a avertizat pe arbitrul Marian Barbu că e fază suspectă de ofsaid.

De ce a anulat Barbu golul de 2-0 al lui Matei

După cinci minute, „centralului” i s-a cerut să vină la marginea terenului pentru a lua o decizie.

Barbu a considerat că Lixandru nu a avut control al mingii, deci lovire neintenționată a balonului, și, de aceea, poziția inițială de ofsaid a lui Matei, în momentul șutului lui Assad Al-Hamlawi, se activa. Gol anulat.

Coelho a protestat vehement cât verifica Barbu faza pe monitor

În zecile de secunde în care arbitrul a revăzut acțiunea pe monitor, mai mulți oficiali ai Craiovei au încercat să pună presiune asupra lui Barbu.

Antrenorul Filipe Coelho protesta vehement, arătându-i „centralului” că au trecut deja cinci minute în care el și asistenții video verificau faza.

Nu eram supărat de decizie. Dacă e ofsaid, e ofsaid. Dar se pierde prea mult timp”

La conferința de presă, Coelho a fost întrebat ce l-a enervat atât de mult, anularea golului sau minutele pierdute?

„Eram nervos pentru că arbitrii pierd prea mult timp uneori pentru o decizie”, a declarat tehnicianul portughez.

„Nu e bine pentru joc, pentru jucători. Trebuie să fie cât se poate de repede”.

A continuat explicația: „Nu știu dacă au fost cinci minute pierdute atunci.

Noi voiam să jucăm, de aceea m-am supărat. Să ia odată hotărârea, să continuăm”.

Coelho a ținut să precizeze: „Nu eram supărat de decizie. Dacă e ofsaid, e ofsaid. Dar durează prea mult”.

A recunoscut: „Încă nu am văzut faza, nu știu ce a fost”.

VIDEO. Golul marcat de Al-Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

