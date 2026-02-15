CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci +41 foto
Sorin Cârțu FOTO GOLAZO.ro
CÂRȚU-SHOW DUPĂ 1-0 CU FCSB VIDEO. Președintele Craiovei, întrerupt de Mihai Stoica la interviu: „Prietenul meu!” » Surpriză: unde a văzut finalul de meci

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 15.02.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 15.02.2026, ora 23:28
  • Bucuros după succesul cu FCSB, 1-0, Sorin Cârțu a fost mult mai ponderat la declarații.
  • N-a uitat de „centralul” Marian Barbu, dar a oferit și un moment inedit cu Mihai Stoica, oficialul campioanei, dar și pe faptul că nu a avut tăria să urmărească finalul partidei din stadion.

Președintele Craiovei a ținut să sublinieze că maniera de arbitraj a fost una corectă, făcând referire directă la prestația arbitrului Barbu, într-un context sensibil pentru olteni, care l-au criticat mult pe „central” în ultimele zile.

„Arbitrajul lui Barbu spală din păcate”

„Suntem într-un moment de fericire, am obținut o victorie mare, meritată. Am avut în gând doar victoria. Arbitrajul lui Barbu spală din trecut. Am cerut expertiza lui Porumboiu și am înțeles că pasa de la adversar a fost involuntară la golul lui Maftei. Tot ce ne-am dorit a fost să nu iasă polemici”.

Cârțu a adăugat că echipa sa trebuie să se obișnuiască cu presiunea, în condițiile în care rezultatele o recomandă drept o candidată serioasă la titlu:

„Vom fi vânați de adversari, dar arătăm ca o echipă care merită titlul. Meritam să fim pe primul loc, am avut evoluții constante”.

Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Gestul lui Mihai Stoica: „Prietenul meu, normal că mă felicită”

Un moment aparte s-a petrecut la finalul interviului, când Mihai Stoica l-a felicitat pe Sorin Cârțu prin geam, bătând cu degetul pentru a-l face atent, apoi făcându-i un semn de apreciere. Reacția liderului oltean a fost una relaxată:

„Prietenul meu, normal că mă felicită”.

Final trăit în parcare, pe Flashscore

Cârțu a recunoscut că emoțiile l-au apăsat pe final și că nu a mai putut urmări ultimele minute din stadion:

„N-am mai văzut meciul din minutul 80. Am stat în parcare. L-am văzut pe Flashscore”.

E cu gândul la titlu

În discursul său, oficialul Craiovei a vorbit deschis despre obiectivul mare:

„Vrem puncte ca să avem avans în play-off. Mai sunt 13 meciuri, în care trebuie să conservăm acest avantaj. La final, să explodăm în reușită. Ne macină de mulți ani.”

