Cristi Chivu (45 de ani) a fost artizanul unui succes incredibil în primul sezon ca antrenor principal pe banca lui Inter Milano.

Cum arată principalele plusuri aduse de tehnician la nivel tactic, mai jos în articol.

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După un sezon senzațional, la finalul căruia Inter a câștigat titlul și Cupa Italiei, antrenorul român se află acum în plin cantonament, unde conturează strategia pentru viitoarea stagiune.

Laboratorul lui Cristi Chivu. Patru invenții tactice la Inter Milano

Formația lui Chivu a obținut un succes în primul amical al verii, 2-1 pe terenul lui Karlsruher, iar Andy Diouf a fost eroul meciului, cu o „dublă” spectaculoasă reușită în prelungiri.

Intrat în repriza a doua în postura de fundaș dreapta cu atribuții ofensive, tânărul francez reprezintă fix una dintre cele patru invenții tactice ale lui Cristi Chivu, analizate de gazzetta.it.

1. Schimbare în flancul drept. Iese Dumfries, intră Diouf

Odată cu plecarea fundașului olandez la Real Madrid, Cristi Chivu s-a văzut nevoit să găsească o nouă soluție pentru a putea să-și folosească în continuare clasica formulă 3-5-2.

Astfel, mijlocașul Andy Diouf a trecut în partea dreaptă, unde Dumfries le-a pus multe probleme adversarilor, și va contribui atât la faza defensivă, cât și la cea ofensivă.

În plus, francezul are execuții foarte bune cu piciorul stâng, aspect care poate reprezenta un atu pentru Chivu și Inter.

2. Manuel Akanji, mijlocașul-supriză

Mutarea fundașului elvețian din mijlocul defensivei în linia mediană a fost remarcată încă din sezonul trecut, în deplasarea de la Udinese.

Atunci, Chivu l-a trimis pe Akanji ca mijlocaș pentru ultimele 5 minute ale jocului, iar Inter a reușit să conserve rezultatul de 1-0, care a cântărit mult în consolidarea poziției de lider în clasamentul Serie A.

În noiembrie 2023, pe când evolua încă la Manchester City, Akanji era trimis în aceeași poziție de Pep Guardiola, alături de Rodri, contra lui Chelsea, scor 4-4.

3. Carlos Augusto, omul bun la toate

În stagiunea anterioară, brazilianul în vârstă de 27 de ani a fost un om de bază în formația lui Chivu, iar prin versatilitatea sa i-a putut înlocui atât pe Federico Dimarco pe flancul stâng, cât și pe Alessandro Bastoni în defensivă.

Augusto a evoluat ca fundaș central-stânga în amicalul cu Karlsruher, ghidându-l și pe puștiul Mattia Marello (18 ani), care a jucat în poziția lui Dimarco, pe aceeași parte.

4. Zielinski, arma secretă în centrul liniei de mijloc

În general, coordonatorul lui Inter și omul care surprindea și în atac a fost Hakan Calhanoglu.

Însă, în sezonul trecut, Piotr Zielinski s-a dovedit a fi un înlocuitor foarte bun pentru mijlocașul turc, iar acum Aleksandar Stankovic ar putea fi noua concurență pentru acest rol.

Fiul legendarului Dejan Stankovic a ajuns la Inter în această vară, de la Club Brugge.

Revenind la Zielinski, acesta și-a arătat de multe ori calitățile prin care a ținut mijlocul lui Inter și i-a surprins de multe ori pe adversari cu șuturile sale de la distanță, care s-au dovedit a fi decisive adesea.

Programul amicalelor lui Inter în această vară

Manchester City - Inter, 1 august, 14:30

AC Milan - Inter, 5 august, 13:00

Juventus - Inter, 8 august, 14:00

Primul meci oficial al noului sezon se va disputa pe 22 august, contra celor de la Monza, de la 19:30.

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