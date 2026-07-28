Universitatea Craiova își va continua aventura europeană indiferent de deznodământul „dublei” cu Levski Sofia din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

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Învinsă cu 1-0 la Sofia, campioana României speră să întoarcă soarta calificării în returul din Bănie.

Totuși, dacă vor fi eliminați, oltenii își vor continua parcursul european în turul al treilea preliminar din Europa League, unde își cunosc deja viitoarea adversară.

KuPS Kuopio, adversara Craiovei din turul 3 preliminar al Europa League

Formația antrenată de Filipe Coelho ar urma să o întâlnească pe KuPS Kuopio.

Campioana Finlandei din ultimele două sezoane a fost eliminată de Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului, în „dubla” manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după 0-1 în tur și 0-2 în retur.

Primul meci al „dublei” Craiova - KuPS ar urma să aibă loc pe 6 august, în Finlanda, în timp ce returul s-ar juca o săptămână mai târziu, în România.

6.300.000 de euro este valoarea lotului lui KuPS Kuopio. În schimb, Craiova este evaluată la 38,60 milioane de euro

Cel mai bine cotat fotbalist al celor de la Kups este Tommi Jyry (26 de ani). Mijlocașul transferat în această vară de la Petrolul Ploiești este evaluat la 700.000 de euro.

Tommi Jyry/ Foto: sportpictures.eu

În prezent, formația antrenată de Miika Nuutinen este lider în campionatul intern, cu 36 de puncte, după primele 17 etape.

În Finlanda, sistemul este unul similar cu cel din Superliga României. Primele șase clasate merg în play-off, în timp ce ultimele șase în play-out.

Dacă va trece de Levski, Craiova se va duela în turul trei preliminar din Liga Campionilor cu învingătoarea dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosia (0-1 în tur).

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