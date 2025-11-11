Apariție rară FOTO. Cum arată acum fostul președinte al Stelei, ajuns la  90 de ani
Radu Popa și Viorel Păunescu/ Foto: Facebook @Radu Popa
Superliga

Apariție rară FOTO. Cum arată acum fostul președinte al Stelei, ajuns la 90 de ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 20:05
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 20:05
  • Viorel Păunescu (90 de ani), fostul președinte al Stelei, în perioada 1998-2003, a avut o apariție rară în spațiul public.

Viorel Păunescu a apărut într-o fotografie pe rețelele de socializare, alături de Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf.

Cum arată acum fostul președinte al Stelei, ajuns la 90 de ani

„Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a fost mesajul lui Radu Popa, într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Apariție rară FOTO. Cum arată acum fostul președinte al Stelei, ajuns la  90 de ani Apariție rară FOTO. Cum arată acum fostul președinte al Stelei, ajuns la  90 de ani

Omul de afaceri are 90 de ani și s-a retras de mai mult timp din spațiul public. Se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar de ceva ani nu se mai poate deplasa singur. Acesta are nevoie de susținerea șoferului personal, care îi este mereu alături.

În urmă cu ceva timp, Păunescu dezvăluia că este operat la coloană și are cinci hernii de disc:

„Acum nici nu mă simt bine. Am fost operat la coloană, am 5 hernii de disc”, spunea fostul președinte al Stelei, citat de impact.ro.

Viorel Păunescu, omul care i-a vândut Steaua lui Gigi Becali

În anul 1998, Viorel Păunescu prelua clubul Steaua de la Ministerul Apărării, care a înființat un ONG - AFC Steaua, care ar fi urmat să se ocupe doar de secția de fotbal a clubului.

La începutul anilor 2000, entitatea deținută de omul de afaceri avea să împrumute bani de la Gigi Becali, iar în data de data de 24 ianuarie 2003, actualul patron al celor de la FCSB prelua controlul total al clubului din Ghencea.

Atunci, avea să ia ființă și Societatea Comerciala Fotbal Club Steaua București SA, al cărui acționar majoritar era chiar Becali.

Ulterior, acesta a reușit să obțină de la FRF înlocuirea în Liga 1 a AFC Steaua cu noua sa echipă, FC Steaua București SA.

Într-o declarație făcută în anul 2023, Viorel Păunescu și-a spus părerea în războiul CSA Steaua - FCSB și a dezvăluit cum a ajuns să preia gruparea din Ghencea.

„Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă.

Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei.

FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali. Se bat pentru câștigarea Ligii 1, așa văd, au o echipă bună”, spunea Păunescu pentru iamsport.ro.

În urmă cu câteva luni, Înalta Curte de Casație și Justiție, a decis că CSA Steaua a câștigat definitiv procesul privind palmaresul în disputa cu FCSB.

Astfel, trofeele cucerite în perioada 1947-1998 aparțin clubului din Ghencea, în timp ce palmaresul celor de la FCSB pentru perioada 2003-2017 nu este recunoscut.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

3 trofee
a câștigat AFC Steaua: 1 titlu de campioană, 1 cupă a României și 1 Supercupă

