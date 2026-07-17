„Nu va fi suficient!” Craiova a început perfect sezonul, dar Coelho se teme! De ce e îngrijorat înainte de primul meci în Liga 1
Superliga

„Nu va fi suficient!” Craiova a început perfect sezonul, dar Coelho se teme! De ce e îngrijorat înainte de primul meci în Liga 1

alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 17:47
  • Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Craiovei, a prefațat duelul cu UTA din prima etapă a noului sezon al Ligii.
  • Meciul dintre U Craiova și UTA se joacă sâmbătă, de la ora 21:15, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
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Deși Craiova a început perfect noul sezon, cu câștigarea Supercupei și o calificare în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, Coelho recunoaște că are emoții în privința primului meci din Liga 1.

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Craiova a început perfect sezonul, dar Coelho se teme

„Ne așteptăm la un meci dificil. Știm că sezonul trecut am obținut doar un egal în două meciuri, deci n-am reușit să-i batem. Au rămas cu același antrenor, aceleași principii, deci va fi un meci greu din nou. Vom face tot posibilul să începem sezonul cât mai bine și să obținem primele 3 puncte.

Toate sezoanele sunt diferite. Știm că ceea ce am realizat anul trecut poate motiva echipele care joacă împotriva noastră. Trebuie să fim pregătiți pentru asta, dar trebuie să fim mai concentrați pe echipa noastră, nu pe adversari. Încă avem multe lucruri de îmbunătățit.

A fost o săptămână foarte solicitantă, cu 3 meciuri și multe emoții pozitive. Suntem toți sănătoși, toți jucătorii sunt gata să intre pe teren. Suntem concentrați la următorul meci și încercăm să jucăm cât mai bine și să luăm cele 3 puncte.

A fost o săptămână foarte bună, ne-am îndeplinit primele două obiective, să avansăm în Liga Campionilor și să câștigăm Supercupa. Din punct de vedere emoțional nu putea fi mai bine, dar asta nu va fi suficient pentru a bate UTA. Nu putem trăi în trecut, trebuie să trăim în prezent, iar în viitor ne așteaptă un meci important”, a spus Filipe Coelho.

Ne așteptăm la un meci dificil. A fost o pregătire foarte bine gândită și sperăm să reușim să câștigăm. Atunci când muncești bine, câștigi meciuri, ai evoluții bune, atmosfera este foarte bună. Toată lumea e gata să joace, pregătită să ajute, deci cred că putem începe foarte bine. Heri Tavares, atacantul Craiovei

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