Debut cu ghinion la Bristol City Lisav Eissat s-a accidentat după doar 8 minute jucate pentru formația din Anglia

Lisav Eissat (21 de ani) s-a accidentat în minutul 8 al amicalului pierdut de Bristol City în fața lui Stockport County, scor 0-2.

A fost primul meci al fundașului român pentru noua sa echipă.

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Eissat a început partida ca titular, însă nu a putut continua și a fost înlocuit rapid cu Taine Anderson.

Lisav Eissat s-a accidentat după doar opt minute jucate pentru Bristol City

Deocamdată, nu se știe cât de gravă este accidentarea internaționalului român și nici cât timp ar putea lipsi.

„Suntem nevoiți să efectuăm o schimbare încă din primele minute, după ce Eissat este înlocuit de Anderson”, a transmis clubul englez.

We are forced into an early substitution as Eissat is replaced by Anderson.



🔴 0-0 🔵 [8] — Bristol City FC (@BristolCity) July 17, 2026

Meciul de pregătire s-a disputat în Spania, la Pinatar Arena, și s-a încheiat cu victoria lui Stockport, scor 2-0. Formația din League One a marcat câte un gol în fiecare repriză.

Eissat, transferat în această vară de Bristol City

Lisav Eissat a semnat în această vară un contract pe patru ani cu Bristol City. Potrivit Transfermarkt, Bristol City le-a plătit 2,5 milioane celor de la Maccabi Haifa (Israel).

Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română și israeliană. A reprezentat Israelul la nivel de juniori, dar a ales România la seniori, pentru care a bifat deja 4 apariții.

Selecționerul Gheorghe Hagi l-a folosit câte 45 de minute în ambele amicale disputate până acum: 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

În sezonul precedent, Eissat a bifat 33 de apariții la Haifa, în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive.

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