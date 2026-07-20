Trei spanioli, premii individuale la CM 2026 Cine a fost MVP-ul turneului, Cel mai bun tânăr jucător, respectiv Cel mai bun portar de la Mondial

FIFA a anunțat câștigătorii premiilor individuale ale Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada.

Campioana mondială a dominat gala de premiere, adjudecându-și trei dintre cele mai importante distincții, în timp ce Franța și-a trecut în cont titlul de golgheter al competiției.

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Spania e noua campioană mondială, după victoria în fața Argentinei, 1-0 după prelungiri.

Cel mai bun fotbalist al turneului, Cel mai bun tânăr jucător și Portarul CM 2026 sunt spanioli.

Rodri, MVP la CM 2026

Marele câștigător al serii a fost Rodri, desemnat MVP-ul Cupei Mondiale.

Mijlocașul spaniol a impresionat prin constanță, controlul jocului și rolul decisiv avut în parcursul impecabil al ibericilor către al doilea titlu mondial din istorie.

Rodri i-a devansat în clasamentul final al jurnaliștilor pe Lionel Messi și Kylian Mbappe.

Pau Cubarsi, Cel mai bun tânăr jucător la CM 2026

Premiul pentru Best Young Player i-a revenit fundașului central Pau Cubarsi.

La doar 19 ani, fotbalistul Barcelonei și al Spaniei a fost una dintre revelațiile competiției, demonstrând maturitate și siguranță în defensivă pe tot parcursul turneului.

Evoluțiile sale au confirmat statutul de nou lider al generației spaniole.

Unai Simon, Mănușa de Aur CM 2026

Tot Spania a dat și cel mai bun portar al Campionatului Mondial.

Unai Simon a primit Mănușa de Aur după un turneu aproape perfect, în care a încheiat cu șapte meciuri fără gol primit și a avut intervenții decisive în fazele eliminatorii.

Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026

În ceea ce privește lupta pentru goluri, Kylian Mbappe a câștigat Gheata de Aur, cu 10 reușite, devenind primul jucător din istorie care își adjudecă acest trofeu la două ediții consecutive ale Cupei Mondiale.

Atacantul francez a fost principalul artizan al parcursului Franței și a confirmat încă o dată statutul său de superstar al fotbalului mondial. Franța a încheiat Mondialul pe locul 4, după eșecul din finala mică, 4-6 cu Anglia.

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