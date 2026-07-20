Messi a trăit tot la Mondial Radiografia celor șase turnee finale ale starului argentinian. Lacrimi de durere și fericire. Paralela cu Maradona +8 foto
Finalul lui Messi la Mondial, după 6 turnee în 20 de ani. Argint la CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Messi a trăit tot la Mondial Radiografia celor șase turnee finale ale starului argentinian. Lacrimi de durere și fericire. Paralela cu Maradona

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 08:33
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 08:35
  • Leo Messi, 39 de ani, a participat la șase Campionate Mondiale în două decenii (2006-2026) în care a trecut de la suferința înfrângerii la extazul triumfului, încheind cu lacrimi de durere. 
  • Multe goluri, pase decisive și implicare totală. A pierdut două finale (2014 și 2026), dar a propulsat Argentina spre trofeul mondial, în 2022. 
  • Cum a fost fiecare turneu final pentru Messi, în rândurile de mai jos. Și comparația zeilor argentinieni la CM: el și Diego Maradona. 
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Leo Messi se apropie de sfârșitul aventurii sale la naționala Argentinei. Sigur, acesta a fost ultimul Campionat Mondial.

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Messi: doar argint la CM 2026. Și lacrimi

L-a încheiat în lacrimi, învins în finală de Spania, 0-1 după prelungiri, la capătul unui turneu vulcanic, în care a depășit oricum toate așteptările.

La 39 de ani, a purtat din nou pe umeri selecționata albiceleste până la ultimul meci. Nu a mai cucerit trofeul și rămâne cu argint în 2026.

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto: Imago
Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto: Imago

Galerie foto (8 imagini)

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (1).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (2).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (4).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (5).jpg
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  • Medalia de argint cu echipa. 
  • Balonul de Argint, depășit de Rodri în cursa celui mai bun jucător al competiției. 
  • Gheata de Argint, întrecut de Kylian Mbappe în topul golgheterilor: 8 goluri el, 10 căpitanul Franței. 
21 de goluri
a înscris Leo Messi în total la Mondial. Mbappe l-a depășit și all-time, are 22 de reușite

Messi are un titlu și două finale la Mondial. Paralela cu Maradona

Care este concluzia celor șase Mondiale? A jucat mult, a marcat mult și s-a implicat total.

A debutat la 19 ani, la CM 2006, și se înclină acum, la 39, după două decenii de suferință și fericire.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Are un titlu, două finale, două „sferturi”, o dată fiind eliminat în „optimi”. A depășit mereu faza grupelor.

Messi la Campionatul Mondial

  • 34 meciuri (record)
  • 3.055 de minute
  • 21 de goluri
  • 12 assisturi
  • 2  cartonașe galbene
125 de goluri
și 68 de assisturi are Leo Messi în 207 meciuri pentru Argentina în toate competițiile (a debutat pe 17 august 2005, la 18 ani, o lună și 24 de zile)

În comparație, Diego Maradona a evoluat la doar patru Mondiale, având un titlu (1986), o finală pierdută (1990), plus eliminările din 1982 (a doua fază a grupelor) și 1994 („optimi”).

Maradona la Campionatul Mondial

  • 21 de partide 
  • 1.909 minute
  • 8 goluri
  • 8 pase decisive
  • 4 cartonașe galbene
  • 1 cartonaș roșu
33 de goluri
și 27 de assisturi a avut Maradona în 90 de selecții la naționala Argentinei

CM 2006-2010. Messi, eliminat în „sferturi” la primele două Mondiale. Și cu Diego

Iată cum a fost fiecare din cele șase turnee finale ale lui Messi în 20 de ani de Mondial!

CM 2006 - Germania, debutul. A apărut numai în trei meciuri (122 de minute), reușind un gol și un assist.

Argentina a fost eliminată în „sferturi”, 1-1, 2-4 la penaltyuri cu Germania.

CM 2010 - Africa de Sud. Mai multe partide față de start (5), mai multe minute (450), însă doar o pasă decisivă. Niciun gol.

A părăsit competiția în aceeași fază, învins de aceeași echipă, Germania. Eșecul a fost însă crunt: 0-4!

L-a avut selecționer la acel Mondial chiar pe Diego Maradona.

Prima finală pierdută de Messi. A vrut să se retragă după un triplu eșec

CM 2014 - Brazilia. Primul turneu cu banderola de căpitan pe braț. A urcat cu Argentina până aproape de trofeu.

A trăit dezamăgirea înfrângerii în finală, 0-1 după prelungiri. Încă o dată, în fața Germaniei.

4 goluri
și un assist a avut Messi în 7 meciuri (693 de minute) la întrecerea din Brazilia

Balonul de Aur al acelui Mondial nu l-a bucurat. CM 2014 a fost primul din cele trei turnee consecutive pierdute în ultimul act: au urmat eșecurile din finalele de Copa America (2015 și 2016), ambele la penaltyuri.

Messi, atacat tare de Mesut Ozil, la 0-1 cu Germania în finala CM 2014. Foto: Imago Messi, atacat tare de Mesut Ozil, la 0-1 cu Germania în finala CM 2014. Foto: Imago
Messi, atacat tare de Mesut Ozil, la 0-1 cu Germania în finala CM 2014. Foto: Imago

După cea din 2016, a anunțat inițial că se retrage: „Am vrut să fiu campion cu Argentina și n-am putut. Plec!”. S-a răzgândit câteva luni mai târziu.

CM 2018 - Rusia. Cea mai slabă participare. Patru jocuri (360 de minute), un gol, două assisturi, eliminat în „optimi”, 3-4 cu Franța.

Messi, campion mondial și altă finală pierdută. Al 6-lea și ultimul turneu

CM 2022 - Qatar. Mondialul pe care Messi nu îl va uita niciodată, pentru că a ieșit campion.

  • Cifre excelente: 7 meciuri (690 de minute, niciun minut pierdut), 7 goluri, 3 pase decisive. A înscris în șase din cele șapte partide. 
Vis împlinit la 35 de ani. Campion mondial cu Argentina. Foto: Imago Vis împlinit la 35 de ani. Campion mondial cu Argentina. Foto: Imago
Vis împlinit la 35 de ani. Campion mondial cu Argentina. Foto: Imago
  • Triumf în finală: 3-3, 4-2 la penaltyuri cu Franța. 
  • Ales a doua oară cel mai bun jucător la CM. 

CM 2026 - SUA, Canada, Mexic. Al 6-lea Mondial, al 6-lea în care a reușit minimum un assist, al 5-lea în care a înscris.

La 39 de ani, a jucat în toate cele opt întâlniri (740 de minute), cu opt goluri și patru pase.

A fost cel mai prolific turneu al său. În primele șapte dueluri, influent de fiecare dată cu gol sau assist. Dar a fost învins în finală: 0-1 după prelungiri cu Spania.

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