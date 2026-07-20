Messi a trăit tot la Mondial Radiografia celor șase turnee finale ale starului argentinian. Lacrimi de durere și fericire. Paralela cu Maradona

Leo Messi, 39 de ani, a participat la șase Campionate Mondiale în două decenii (2006-2026) în care a trecut de la suferința înfrângerii la extazul triumfului, încheind cu lacrimi de durere.

Multe goluri, pase decisive și implicare totală. A pierdut două finale (2014 și 2026), dar a propulsat Argentina spre trofeul mondial, în 2022.

Cum a fost fiecare turneu final pentru Messi, în rândurile de mai jos. Și comparația zeilor argentinieni la CM: el și Diego Maradona.

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Leo Messi se apropie de sfârșitul aventurii sale la naționala Argentinei. Sigur, acesta a fost ultimul Campionat Mondial.

Messi: doar argint la CM 2026. Și lacrimi

L-a încheiat în lacrimi, învins în finală de Spania, 0-1 după prelungiri, la capătul unui turneu vulcanic, în care a depășit oricum toate așteptările.

La 39 de ani, a purtat din nou pe umeri selecționata albiceleste până la ultimul meci. Nu a mai cucerit trofeul și rămâne cu argint în 2026.

Medalia de argint cu echipa.

Balonul de Argint, depășit de Rodri în cursa celui mai bun jucător al competiției.

depășit de Rodri în cursa celui mai bun jucător al competiției. Gheata de Argint, întrecut de Kylian Mbappe în topul golgheterilor: 8 goluri el, 10 căpitanul Franței.

21 de goluri a înscris Leo Messi în total la Mondial. Mbappe l-a depășit și all-time, are 22 de reușite

Messi are un titlu și două finale la Mondial. Paralela cu Maradona

Care este concluzia celor șase Mondiale? A jucat mult, a marcat mult și s-a implicat total.

A debutat la 19 ani, la CM 2006, și se înclină acum, la 39, după două decenii de suferință și fericire.

Are un titlu, două finale, două „sferturi”, o dată fiind eliminat în „optimi”. A depășit mereu faza grupelor.

Messi la Campionatul Mondial

34 meciuri (record)

3.055 de minute

21 de goluri

12 assisturi

2 cartonașe galbene

125 de goluri și 68 de assisturi are Leo Messi în 207 meciuri pentru Argentina în toate competițiile (a debutat pe 17 august 2005, la 18 ani, o lună și 24 de zile)

În comparație, Diego Maradona a evoluat la doar patru Mondiale, având un titlu (1986), o finală pierdută (1990), plus eliminările din 1982 (a doua fază a grupelor) și 1994 („optimi”).

Maradona la Campionatul Mondial

21 de partide

1.909 minute

8 goluri

8 pase decisive

4 cartonașe galbene

1 cartonaș roșu

33 de goluri și 27 de assisturi a avut Maradona în 90 de selecții la naționala Argentinei

CM 2006-2010 . Messi, eliminat în „sferturi” la primele două Mondiale. Și cu Diego

Iată cum a fost fiecare din cele șase turnee finale ale lui Messi în 20 de ani de Mondial!

CM 2006 - Germania, debutul. A apărut numai în trei meciuri (122 de minute), reușind un gol și un assist.

Argentina a fost eliminată în „sferturi”, 1-1, 2-4 la penaltyuri cu Germania.

CM 2010 - Africa de Sud. Mai multe partide față de start (5), mai multe minute (450), însă doar o pasă decisivă. Niciun gol.

A părăsit competiția în aceeași fază, învins de aceeași echipă, Germania. Eșecul a fost însă crunt: 0-4!

L-a avut selecționer la acel Mondial chiar pe Diego Maradona.

Prima finală pierdută de Messi. A vrut să se retragă după un triplu eșec

CM 2014 - Brazilia. Primul turneu cu banderola de căpitan pe braț. A urcat cu Argentina până aproape de trofeu.

A trăit dezamăgirea înfrângerii în finală, 0-1 după prelungiri. Încă o dată, în fața Germaniei.

4 goluri și un assist a avut Messi în 7 meciuri (693 de minute) la întrecerea din Brazilia

Balonul de Aur al acelui Mondial nu l-a bucurat. CM 2014 a fost primul din cele trei turnee consecutive pierdute în ultimul act: au urmat eșecurile din finalele de Copa America (2015 și 2016), ambele la penaltyuri.

Messi, atacat tare de Mesut Ozil, la 0-1 cu Germania în finala CM 2014. Foto: Imago

După cea din 2016, a anunțat inițial că se retrage: „Am vrut să fiu campion cu Argentina și n-am putut. Plec!”. S-a răzgândit câteva luni mai târziu.

CM 2018 - Rusia. Cea mai slabă participare. Patru jocuri (360 de minute), un gol, două assisturi, eliminat în „optimi”, 3-4 cu Franța.

Messi, campion mondial și altă finală pierdută. Al 6-lea și ultimul turneu

CM 2022 - Qatar. Mondialul pe care Messi nu îl va uita niciodată, pentru că a ieșit campion.

Cifre excelente: 7 meciuri (690 de minute, niciun minut pierdut), 7 goluri, 3 pase decisive. A înscris în șase din cele șapte partide.

Vis împlinit la 35 de ani. Campion mondial cu Argentina. Foto: Imago

Triumf în finală: 3-3, 4-2 la penaltyuri cu Franța.

Ales a doua oară cel mai bun jucător la CM.

CM 2026 - SUA, Canada, Mexic. Al 6-lea Mondial, al 6-lea în care a reușit minimum un assist, al 5-lea în care a înscris.

La 39 de ani, a jucat în toate cele opt întâlniri (740 de minute), cu opt goluri și patru pase.

A fost cel mai prolific turneu al său. În primele șapte dueluri, influent de fiecare dată cu gol sau assist. Dar a fost învins în finală: 0-1 după prelungiri cu Spania.

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