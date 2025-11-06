Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană +9 foto
Rapid Viena - U Craiova FOTO: IMAGO
Conference League

Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană

alt-text Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 23:51
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 00:44
  • Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a adus prima victorie a oltenilor din Conference League.
  • Elevii lui Mirel Rădoi au 4 puncte în clasamentul grupei XXL a Conference League.

Universitatea Craiova a început mai bine partida de pe Allianz Stadion. Elevii lui Mirel Rădoi au avut prima ocazie de a deschide scorul.

Rădoi, un car de nervi FOTO. Tehnicianul Craiovei, eliminat în Austria după ce a văzut două „galbene” în 7 minute!
Citește și
Rădoi, un car de nervi FOTO. Tehnicianul Craiovei, eliminat în Austria după ce a văzut două „galbene” în 7 minute!
Citește mai mult
Rădoi, un car de nervi FOTO. Tehnicianul Craiovei, eliminat în Austria după ce a văzut două „galbene” în 7 minute!

Rapid Viena - U Craiova 0-1. Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană

Prima repriză a fost marcată de mai multe intrări dure, ce crescut gradul de nervozitate. Soarta oltenilor a fost complicat de eliminarea lui Mirel Rădoi. Totuși, echipa s-a mobilizat și a controlat jocul, reușind să înscrie, prin Romanchuk, în minutul 38.

În repriza a doua, Universitatea Craiova a evoluat mai retras, însă a continuat să își creeeze ocazii.

Nsimba, Baiaram și Al Hamlawi nu au reușit să majoreze avantajul, în timp ce vienezii au ratat prin Seidl, Antiste și Wurmbrand.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Samsunspor7-09
2. Celje7-29
3. Mainz4-19
4. AEK Larnaca5-07
5. Lausanne5-17
6. Rayo Vallecano7-47
7. Strasbourg5-37
8. Fiorentina6-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Crystal Palace5-26
10. Shakhtar6-46
11. KuPS4-25
12. Rakow3-15
13. Drita3-25
14. Jagiellonia3-25
15. AEK Atena8-44
16. Sparta Praga4-24
17. Noah3-34
18. Rijeka2-24
19. Sigma Olomouc3-44
20. U CRAIOVA2-34
21. Shkendija2-34
22. Lincoln3-74
23. Lech Poznan7-63
24. Dinamo Kiev6-53
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Legia3-43
26. Zrinjski5-73
27. Alkmaar2-73
28. Hacken3-42
29. Omonia2-32
30. Shelbourne0-21
31. Shamrock Rovers2-71
32. Breidablik0-51
33. Aberdeen2-91
34. Slovan Bratislava2-60
35. Hamrun Spartans0-50
36. Rapid Viena1-80

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Rapid Viena - U Craiova 0-1

  • A marcat: Romanchuk '38

Min. 90+5 - Final de meci! Universitatea Craiova se impune pe Allianz Stadion!

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute!

Min. 82 - Wurmbrand centrează pentru Schaub, care deviază mingea spre Seidl. Căpitanul austriecilor încearcă un voleu, dar lovește mingea defectuos și aceasta trece pe lângă poartă.

Min. 80 - Antiste primește o pasă la aproximativ 20 de metri de poartă, șutează, dar mingea trece pe lângă.

Min. 77 - În așteptarea executării unei lovituri de colț la poarta oltenilor, Ahoussou îl lovește cu cotul în ochi pe Oleksandr Romanchuk. Arbitrul recurge doar la un avertisment verbal.

Min. 75 - Baiaram primește o pasă în marginea careului, șutează la prima atingere, dar mingea este blocată de Ahoussou.

Min. 71 - Bancu primește o minge pe flancul stâng, centrează în mijlocul careului austriecilor, dar Steven Nsimba trece pe sub balon.

Min. 70 - DUBLĂ SCHIMBARE LA U CRAIOVA! Cicâldău și Al Hamlawi sunt înlocuiți de Baiaram și Lyess Houri.

Min. 65 - Wurmbrand centrează în interiorul careului mic și Isenko respinge.

Min. 62 - Kara primește o pasă în maginea careului mic, îl găsește liber pe Antiste care șutează, dar Isenko respinge.

Min.61 - TRIPLĂ SCHIMBARE LA RAPID VIENA! Jonas Auer, Lukas Grgic, Tobias Gulliksen sunt înlocuiți de Furkan Demir, Romeo Amane și Janis Antiste.

Min. 60 - Wurmbrand îi pasează în careu lui Bolla. Fundașul cade în urma unui contact cu Telles, însă „centralul” lasă jocul să continue.

Min. 55 - Al Hamlawi paseză către Nsimba, care se află în careu. Congolezul șutează pe colțul scurt, dar Gartler respinge.

Mingea este deviată către Samuel Telles, care expediază un șut pe lângă poartă.

Min. 52 - Seidl centrează, dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, dar Isenko prinde.

Min. 46 - SCHIMBARE RAPID VIENA! Iese Andrija Radulovic și intră Louis Schaub.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45 - Pauză pe Allianz Stadion! Elevii lui Mirel Rădoi intră în avantaj la cabine.

Min. 44 - Oltenii pleacă pe contraatac. Steven Nsimba pasează în centru către Cicâldău. Mijlocașul a pasat pentru Al Hamlawi, însă acesta era în poziție de offside.

Min. 38 - GOOOOOOOL U Craiova! Carlos Mora primește o pasă pe flancul drept, îl driblează pe Auer și centrează. Romanchuk vine spre colțul scurt, ia prim-planul în duelul cu Ahoussou și devizaă mingea în poarta lui Gartler.

Min. 36- Aflat în flancul drept, Bolla centrează în careul oltenilor. Mingea trece pe lângă fundașii centrali și ajunge la Kara. Atacantul lovește defectuos mingea și Isenko apără fără probleme.

Min. 32 - Mekvabishvili primește o pasă în careul austriecilor, însă este surprins în poziție de offside.

Galerie foto (9 imagini)

Rapid Viena - Universitatea Craiova în Conference League FOTO Imago Rapid Viena - Universitatea Craiova în Conference League FOTO Imago Rapid Viena - Universitatea Craiova în Conference League FOTO Imago Rapid Viena - Universitatea Craiova în Conference League FOTO Imago Rapid Viena - Universitatea Craiova în Conference League FOTO Imago
+9 Foto
labels.photo-gallery

Min. 24 - Raux Yao trimite o minge înaltă în careul oltenilor, dar Isenko intervine și prinde mingea fără probleme.

Min. 19 - Mirel Rădoi face un semn nervos către Gulliksen și primește al doilea cartonaș galben. Tehnicianul oltenilor este eliminat.

Galerie foto (11 imagini)

Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1 Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1 Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1 Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1 Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1
+11 Foto
labels.photo-gallery

Min. 17 - Kara a avut o intrare la limita cartonașului roșu, din spate, la Adrian Rus.

Min. 12 - Martin Matosa îi acordă cartonașul galben lui Mirel Rădoi.

Min. 11 - Wurmbrand centerează la colțul lung, însă Isenko este pe fază și prinde balonul.

Min. 5 - Aflat în flancul stâng, Nicușor Bancu îi pasează în centrul careului lui Alexandru Cicâldău. Mijlocașul șutează, din întoarcere, pe colțul scurt, dar respinge.

Min. 4 - Seidl primește cartonașul galben după ce a oprit un contraatac al oltenilor trăgându-l de tricou pe Samuel Teles.

Min. 2 - Wurmbrand l-a călcat pe Badelj și a încasat primul cartonaș galben al partidei.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • Rapid Viena: Gartler - Bolla, Ahoussou, Raux-Yao, Auer - Seidl, Grgic - Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic, Kara.
  • Rezerve: Hedl, Orgler, Tilio, Nzdie, Schaub, Amane, Weixelbraun, Roka, Groller, Cvetkovic, Demir, Antiste
  • Antrenor: Peter Stroger
  • Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Nsimba.
  • Rezerve: Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Crețu, Screciu, Băluță, Baiaram, Houri, Mogoș, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Arbitru: Martin Matosa. Asistenți: Aleksandar Kasapovic și Matic Meznar. Arbitru de rezervă: Rade Obrenovic. Arbitru VAR: Asmir Sagrkovic. Asistent VAR: Aleksandar Matkovic
  • Stadion: Weststadion (Viena)

Peter Stoger: „Este șansa de a ieși din această situație”

„Trebuie să abordăm lucrurile clar. Ar trebui să schimbăm lucrurile pas cu pas și să ne concentrăm asupra zonelor problematice, pentru a vedea ce trebuie schimbat.

Este necesar din partea mea să încerc, cu experiența mea, să schimb câteva lucruri”, a declarat tehnicianul, conform vol.at.

Claudy Mbuyi, Petter Nosa Dahl, Jakob Scholler și Jean Marcelin, jucători importanți de la Rapid Viena, vor lipsi pentru o perioadă îndelungată din lotul austriecilor.

„Pentru noi, acest meci este șansa de a ieși din această situație (n.r. - seria de înfrângeri din Conference League), dar momentan nimic nu este ușor. Baza noastră de jucători este limitată”, a mai spus antrenorul.

Este o oportunitate excelentă pentru noi să ne facem remarcați pe plan internațional. Cred că adversarul și campionatul românesc sunt oarecum subestimate de public. Totuși, în ultima pauză internațională, România a câștigat împotriva naționalei noastre (1-0) Paul Gartler, portarul echipei din Austria

Mirel Rădoi: „Este un adversar foarte puternic”

Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a analizat pe Rapid Viena și crede că cele 2 înfrângeri înregistrate în primele 2 etape din faza principală a Conference League nu reflectă valoarea echipei austriece.

„Pentru noi, ca staff, ne-am dat seama că este un adversar foarte puternic, mult mai agresiv decât ce am întâlnit până acum în cele două partide din Conference.

Mult mai dinamic, mult mai organizat. A fost și ghinion având aceste două partide, în Conference, contra lui Lech și Fiorentina. Două echipe foarte, foarte puterice.

Dar rezultatul din punctul meu de vedere în ambele partide este unul exagerat”, a spus Mirel Rădoi.

Citește și

Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Primăria publică salariile Premieră absolută în România: toate contractele dezvăluite la  un club care a primit 5 milioane de € doar în 2025
Special
10:16
Primăria publică salariile Premieră absolută în România: toate contractele dezvăluite la un club care a primit 5 milioane de € doar în 2025
Citește mai mult
Primăria publică salariile Premieră absolută în România: toate contractele dezvăluite la  un club care a primit 5 milioane de € doar în 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Universitatea Craiova Mirel Radoi Rapid Viena conference league
Știrile zilei din sport
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Superliga
06.11
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel
Citește mai mult
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel 
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Europa League
06.11
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Citește mai mult
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Europa League
06.11
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
Citește mai mult
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Europa League
06.11
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Citește mai mult
FC Basel - FCSB 3-1 Campioana, învinsă de un Basel modest, după gafele stupide ale lui Târnovanu și Ngezana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Conference League
06.11
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
06.11
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
06.11
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 21 rapid 16 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share