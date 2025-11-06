Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a adus prima victorie a oltenilor din Conference League.

Elevii lui Mirel Rădoi au 4 puncte în clasamentul grupei XXL a Conference League.

Universitatea Craiova a început mai bine partida de pe Allianz Stadion. Elevii lui Mirel Rădoi au avut prima ocazie de a deschide scorul.

Rapid Viena - U Craiova 0-1 . Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană

Prima repriză a fost marcată de mai multe intrări dure, ce crescut gradul de nervozitate. Soarta oltenilor a fost complicat de eliminarea lui Mirel Rădoi. Totuși, echipa s-a mobilizat și a controlat jocul, reușind să înscrie, prin Romanchuk, în minutul 38.

În repriza a doua, Universitatea Craiova a evoluat mai retras, însă a continuat să își creeeze ocazii.

Nsimba, Baiaram și Al Hamlawi nu au reușit să majoreze avantajul, în timp ce vienezii au ratat prin Seidl, Antiste și Wurmbrand.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Rapid Viena - U Craiova 0-1

A marcat: Romanchuk '38

Min. 90+5 - Final de meci! Universitatea Craiova se impune pe Allianz Stadion!

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute!

Min. 82 - Wurmbrand centrează pentru Schaub, care deviază mingea spre Seidl. Căpitanul austriecilor încearcă un voleu, dar lovește mingea defectuos și aceasta trece pe lângă poartă.

Min. 80 - Antiste primește o pasă la aproximativ 20 de metri de poartă, șutează, dar mingea trece pe lângă.

Min. 77 - În așteptarea executării unei lovituri de colț la poarta oltenilor, Ahoussou îl lovește cu cotul în ochi pe Oleksandr Romanchuk. Arbitrul recurge doar la un avertisment verbal.

Min. 75 - Baiaram primește o pasă în marginea careului, șutează la prima atingere, dar mingea este blocată de Ahoussou.

Min. 71 - Bancu primește o minge pe flancul stâng, centrează în mijlocul careului austriecilor, dar Steven Nsimba trece pe sub balon.

Min. 70 - DUBLĂ SCHIMBARE LA U CRAIOVA! Cicâldău și Al Hamlawi sunt înlocuiți de Baiaram și Lyess Houri.

Min. 65 - Wurmbrand centrează în interiorul careului mic și Isenko respinge.

Min. 62 - Kara primește o pasă în maginea careului mic, îl găsește liber pe Antiste care șutează, dar Isenko respinge.

Min.61 - TRIPLĂ SCHIMBARE LA RAPID VIENA! Jonas Auer, Lukas Grgic, Tobias Gulliksen sunt înlocuiți de Furkan Demir, Romeo Amane și Janis Antiste.

Min. 60 - Wurmbrand îi pasează în careu lui Bolla. Fundașul cade în urma unui contact cu Telles, însă „centralul” lasă jocul să continue.

Min. 55 - Al Hamlawi paseză către Nsimba, care se află în careu. Congolezul șutează pe colțul scurt, dar Gartler respinge.

Mingea este deviată către Samuel Telles, care expediază un șut pe lângă poartă.

Min. 52 - Seidl centrează, dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, dar Isenko prinde.

Min. 46 - SCHIMBARE RAPID VIENA! Iese Andrija Radulovic și intră Louis Schaub.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45 - Pauză pe Allianz Stadion! Elevii lui Mirel Rădoi intră în avantaj la cabine.

Min. 44 - Oltenii pleacă pe contraatac. Steven Nsimba pasează în centru către Cicâldău. Mijlocașul a pasat pentru Al Hamlawi, însă acesta era în poziție de offside.

Min. 38 - GOOOOOOOL U Craiova! Carlos Mora primește o pasă pe flancul drept, îl driblează pe Auer și centrează. Romanchuk vine spre colțul scurt, ia prim-planul în duelul cu Ahoussou și devizaă mingea în poarta lui Gartler.

Min. 36- Aflat în flancul drept, Bolla centrează în careul oltenilor. Mingea trece pe lângă fundașii centrali și ajunge la Kara. Atacantul lovește defectuos mingea și Isenko apără fără probleme.

Min. 32 - Mekvabishvili primește o pasă în careul austriecilor, însă este surprins în poziție de offside.

Min. 24 - Raux Yao trimite o minge înaltă în careul oltenilor, dar Isenko intervine și prinde mingea fără probleme.

Min. 19 - Mirel Rădoi face un semn nervos către Gulliksen și primește al doilea cartonaș galben. Tehnicianul oltenilor este eliminat.

Min. 17 - Kara a avut o intrare la limita cartonașului roșu, din spate, la Adrian Rus.

Min. 12 - Martin Matosa îi acordă cartonașul galben lui Mirel Rădoi.

Min. 11 - Wurmbrand centerează la colțul lung, însă Isenko este pe fază și prinde balonul.

Min. 5 - Aflat în flancul stâng, Nicușor Bancu îi pasează în centrul careului lui Alexandru Cicâldău. Mijlocașul șutează, din întoarcere, pe colțul scurt, dar respinge.

Min. 4 - Seidl primește cartonașul galben după ce a oprit un contraatac al oltenilor trăgându-l de tricou pe Samuel Teles.

Min. 2 - Wurmbrand l-a călcat pe Badelj și a încasat primul cartonaș galben al partidei.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

Rapid Viena: Gartler - Bolla, Ahoussou, Raux-Yao, Auer - Seidl, Grgic - Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic, Kara.

Gartler - Bolla, Ahoussou, Raux-Yao, Auer - Seidl, Grgic - Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic, Kara. Rezerve: Hedl, Orgler, Tilio, Nzdie, Schaub, Amane, Weixelbraun, Roka, Groller, Cvetkovic, Demir, Antiste

Hedl, Orgler, Tilio, Nzdie, Schaub, Amane, Weixelbraun, Roka, Groller, Cvetkovic, Demir, Antiste Antrenor: Peter Stroger

Peter Stroger Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Nsimba.

Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Nsimba. Rezerve: Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Crețu, Screciu, Băluță, Baiaram, Houri, Mogoș, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei

Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Crețu, Screciu, Băluță, Baiaram, Houri, Mogoș, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Arbitru : Martin Matosa. Asistenți : Aleksandar Kasapovic și Matic Meznar. Arbitru de rezervă : Rade Obrenovic. Arbitru VAR : Asmir Sagrkovic. Asistent VAR : Aleksandar Matkovic

: Martin Matosa. : Aleksandar Kasapovic și Matic Meznar. : Rade Obrenovic. : Asmir Sagrkovic. : Aleksandar Matkovic Stadion: Weststadion (Viena)

Peter Stoger: „Este șansa de a ieși din această situație”

„Trebuie să abordăm lucrurile clar. Ar trebui să schimbăm lucrurile pas cu pas și să ne concentrăm asupra zonelor problematice, pentru a vedea ce trebuie schimbat.

Este necesar din partea mea să încerc, cu experiența mea, să schimb câteva lucruri”, a declarat tehnicianul, conform vol.at.

Claudy Mbuyi, Petter Nosa Dahl, Jakob Scholler și Jean Marcelin, jucători importanți de la Rapid Viena, vor lipsi pentru o perioadă îndelungată din lotul austriecilor.

„Pentru noi, acest meci este șansa de a ieși din această situație (n.r. - seria de înfrângeri din Conference League), dar momentan nimic nu este ușor. Baza noastră de jucători este limitată”, a mai spus antrenorul.

Este o oportunitate excelentă pentru noi să ne facem remarcați pe plan internațional. Cred că adversarul și campionatul românesc sunt oarecum subestimate de public. Totuși, în ultima pauză internațională, România a câștigat împotriva naționalei noastre (1-0) Paul Gartler, portarul echipei din Austria

Mirel Rădoi: „Este un adversar foarte puternic”

Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a analizat pe Rapid Viena și crede că cele 2 înfrângeri înregistrate în primele 2 etape din faza principală a Conference League nu reflectă valoarea echipei austriece.

„Pentru noi, ca staff, ne-am dat seama că este un adversar foarte puternic, mult mai agresiv decât ce am întâlnit până acum în cele două partide din Conference.

Mult mai dinamic, mult mai organizat. A fost și ghinion având aceste două partide, în Conference, contra lui Lech și Fiorentina. Două echipe foarte, foarte puterice.

Dar rezultatul din punctul meu de vedere în ambele partide este unul exagerat”, a spus Mirel Rădoi.

