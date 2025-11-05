 „Pentru asta este cunoscută” Fundașul cu origini românești de la Basel a caracterizat România într-un singur cuvânt
Flavius Daniliuc FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Europa League

„Pentru asta este cunoscută” Fundașul cu origini românești de la Basel a caracterizat România într-un singur cuvânt

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 21:01
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 21:15
  • Flavius Daniliuc (24 de ani), fundașul austriac de la Basel, care are origini românești, a rememorat lucruri legate de țara noastră.
  • Basel - FCSB se va disputa mâine, de la ora 19:45, pe „St. Jakob Park”, în etapa #4 din faza principală a Europa League.

Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fotbalul românesc, în doliu Mesaje de suflet ale oamenilor din fotbal, după decesul lui Emeric Ienei
Citește și
Fotbalul românesc, în doliu Mesaje de suflet ale oamenilor din fotbal, după decesul lui Emeric Ienei
Citește mai mult
Fotbalul românesc, în doliu Mesaje de suflet ale oamenilor din fotbal, după decesul lui Emeric Ienei

Flavius Daniliuc a caracterizat România: „Este cunoscută pentru libertate”

Flavius Daniliuc este născut în Austria din părinți români și înaintea meciului contra celor de la FCSB a rememorat vacanțele petrecute în România: „Mă jucam pe stradă cu fratele meu și mă bucuram de libertate”, potrivit gsp.ro.

Fundașul celor de la Basel a asociat România cu libertatea.

Am petrecut mult timp cu familia în România, țară care este cunoscută pentru libertate. Când mergi acolo, deși ai reguli, te poți bucura ceva mai mult de viață.

Dacă ar fi să spun ceva, asta ar fi: libertatea de care ne bucuram”, a continuat Flavius Daniliuc, la conferința de presă premergătoare meciului Basel - FCSB.

Daniliuc consideră meciul special pentru că va fi toată familia sa în tribună, în premieră:

„Va fi un meci ca oricare altul. Singura diferență este că, pentru prima dată, întreaga mea familie va fi împreună în tribune, la Basel”.

FCSB are 6-7 fotbaliști de echipă națională. Olaru are calitate, e un jucător important Ludovic Magnin, antrenor FC Basel

Flavius Daniliuc a ales naționala Austriei în detrimentul României

Deși este eligibil pentru a evolua pentru naționala României, Flavius Daniliuc a ales să evolueze în tricoul selecționatei Austriei la toate categoriile de vârstă.

Stoperul a debutat pentru prima reprezentativă a naționalei pregătite de Ralf Rangnick în martie 2023, împotriva Estoniei, 2-1.

Daniliuc a mai strâns două selecții pentru prima reprezentativă a Austriei și a făcut parte din lot pentru EURO 2024, însă nu a fost introdus în teren.

Nu va juca niciodată pentru România, atâta vreme cât nu se va rezolva problema mafiei din fotbalul de acasă Mihai, tatăl lui Flavius Daniliuc, în 2014

Programul FCSB în Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

FCSB, calificare în Youth League Campioana României i-a dat 6 Lokomotivei Zagreb: două certitudini și doi remarcați pentru FCSB
Europa League
15:56
FCSB, calificare în Youth League Campioana României i-a dat 6 Lokomotivei Zagreb: două certitudini și doi remarcați pentru FCSB
Citește mai mult
FCSB, calificare în Youth League Campioana României i-a dat 6 Lokomotivei Zagreb: două certitudini și doi remarcați pentru FCSB
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor
Diverse
15:07
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor
Citește mai mult
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
fc basel europa league flavius daniliuc fcsb
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share