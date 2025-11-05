 „Pentru asta este cunoscută” Fundașul cu origini românești de la Basel a caracterizat România într-un singur cuvânt

Flavius Daniliuc (24 de ani), fundașul austriac de la Basel, care are origini românești, a rememorat lucruri legate de țara noastră.

Basel - FCSB se va disputa mâine, de la ora 19:45, pe „St. Jakob Park”, în etapa #4 din faza principală a Europa League.

Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Flavius Daniliuc a caracterizat România: „Este cunoscută pentru libertate”

Flavius Daniliuc este născut în Austria din părinți români și înaintea meciului contra celor de la FCSB a rememorat vacanțele petrecute în România: „ Mă jucam pe stradă cu fratele meu și mă bucuram de libertate ”, potrivit gsp.ro.

Fundașul celor de la Basel a asociat România cu libertatea.

„Am petrecut mult timp cu familia în România, țară care este cunoscută pentru libertate. Când mergi acolo, deși ai reguli, te poți bucura ceva mai mult de viață.

Dacă ar fi să spun ceva, asta ar fi: libertatea de care ne bucuram”, a continuat Flavius Daniliuc, la conferința de presă premergătoare meciului Basel - FCSB.

Daniliuc consideră meciul special pentru că va fi toată familia sa în tribună, în premieră:

„Va fi un meci ca oricare altul. Singura diferență este că, pentru prima dată, întreaga mea familie va fi împreună în tribune, la Basel”.

FCSB are 6-7 fotbaliști de echipă națională. Olaru are calitate, e un jucător important Ludovic Magnin, antrenor FC Basel

Flavius Daniliuc a ales naționala Austriei în detrimentul României

Deși este eligibil pentru a evolua pentru naționala României, Flavius Daniliuc a ales să evolueze în tricoul selecționatei Austriei la toate categoriile de vârstă.

Stoperul a debutat pentru prima reprezentativă a naționalei pregătite de Ralf Rangnick în martie 2023, împotriva Estoniei, 2-1.

Daniliuc a mai strâns două selecții pentru prima reprezentativă a Austriei și a făcut parte din lot pentru EURO 2024, însă nu a fost introdus în teren.

Nu va juca niciodată pentru România, atâta vreme cât nu se va rezolva problema mafiei din fotbalul de acasă Mihai, tatăl lui Flavius Daniliuc, în 2014

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport