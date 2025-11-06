Și Basel s-a prins de FCSB! Ce a observat antrenorul campioanei Elveției la roș-albaștri 
Jucătorii lui FCSB Foto: Raed Krishan
Și Basel s-a prins de FCSB! Ce a observat antrenorul campioanei Elveției la roș-albaștri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 11:36
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 11:36
  • Ludovic Magnin, tehnicianul lui Basel, a spus ce a remarcat în analiza făcută campioanei Ligii 1. 
  • Două echipe roș-albastre, cu un acronim apropiat, FCB vs FCSB, aflate într-o situație similară în Europa League. Ceva le diferențiază. 
  • Basel - FCSB se joacă joi seară, de la 19:45, și va fi transmis în direct pe Digi 1/Prima Sport 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Joi seară, FCSB joacă pe terenul lui Basel, o confruntare între două echipe cu aceleași culori, roșu și albastru, apropiate în partea de jos a clasamentului.

Diferența dintre FC Basel și FCSB

Ambele au același număr de puncte, doar trei după primele trei etape, câștigând o dată și pierzând de două ori.

Diferența: campioana Elveției a învins acasă (2-0 cu Stuttgart) și s-a înclinat de fiecare dată în deplasare (1-2 cu Freiburg, 0-2 cu Lyon).

28 este locul
ocupat de FCSB în Europa League 2025-2026. Basel e pe 24. Diferența e la golaveraj: -1 față de -2

Campioana Ligii 1 s-a impus departe de casă (1-0 cu Go Ahead), însă nu a funcționat nimic pe teren propriu: 0-2 cu Young Boys, 1-2 cu Bologna.

Antrenorul lui Basel, despre FCSB: „Schimbă constant”

Ludovic Magnin, antrenorul din Țara Cantoanelor, a înțeles și el ce înseamnă FCSB în acest sezon. O continuă modificare a primului „11” în cele patru luni, din iulie până acum.

Magnin și Shaqiri, veteranul (34 de ani) și cel mai bun jucător: 16 goluri influențate în acest sezon (8-8), 43 în cel precedent (21-22) Foto: Imago Magnin și Shaqiri, veteranul (34 de ani) și cel mai bun jucător: 16 goluri influențate în acest sezon (8-8), 43 în cel precedent (21-22) Foto: Imago
Magnin și Shaqiri, veteranul (34 de ani) și cel mai bun jucător: 16 goluri influențate în acest sezon (8-8), 43 în cel precedent (21-22) Foto: Imago

„Își schimbă constant echipa de start. Sistemul rămâne același, dar cu alți jucători”, a declarat la conferința de miercuri tehnicianul elvețian, potrivit sport.ch.

Ne-am pregătit să jucăm împotriva unui stil de fotbal, a unui sistem, nu împotriva unor individualități Ludovic Magnin, antrenor Basel

Chiar și așa, Magnin sugerează că Basel are prima șansă: „Acceptăm rolul de favoriți acasă. Vrem să depășim faza principală de Europa League și trebuie să câștigăm asemenea meciuri”.

Magnin nu a discutat cu Young Boys despre FCSB

Întrebat dacă i-a contactat pe cei de la Young Boys pentru a obține informații despre FCSB, acesta a negat: „Nu a existat nicio discuție cu Young Boys. Bineînțeles, am analizat și meciul lor”.

FCSB are șase, șapte jucători de echipă națională. Olaru are calitate, e un fotbalist important Ludovic Magnin, antrenor Basel

Era dificil să fie ajutat de rivalii din campionat. Giorgio Contini, cel care a stat pe banca lui Young Boys la 2-0 pe Arena Națională, a fost concediat pe 31 octombrie. De atunci, antrenor e Gerardo Seoane.

Ultima partidă a lui Basel (locul 2) în Superliga Elveției a fost chiar împotriva lui Young Boys: 0-0 la Berna.

Simți mereu presiunea. Suntem conștienți de situația noastră. Dar sezonul e încă lung. Am fost capabili să învingem Stuttgart aici, puteam aduna puncte și în deplasare Ludovic Magnin, antrenor Basel

