La conferința premergătoare meciului cu Austria, Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că Răzvan Marin (29 de ani) este inapt pentru partida de duminică.

Cu toate acestea, Petre Marin (52 de ani) l-a contrazis pe selecționerul României și a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a „tricolorului”.

România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Joi, la o zi după victoria din amicalul cu Moldova, scor 2-1, Mircea Lucescu decis să-l cheme în lot pe Adrian Șut pentru partida crucială cu Austria.

Așa cum anunța GOLAZO.ro, selecționerul a luat această decizie ca măsură de precauție, după ce Răzvan Marin ar fi acuzat probleme medicale, în ciuda faptului că nu a evoluat niciun minut în meciul amical.

România-Austria . Petre Marin îl contrazice pe Mircea Lucescu: „ Nu-i nimic grav”

Petre Marin, tatăl lui Răzvan, a precizat că problemele medicale întâmpinate de fiul său nu sunt atât de grave, așa cum a declarat Mircea Lucescu în conferința de sâmbătă.

„Mi-a spus că-l ține un pic în spate, la coapsa dreaptă. Dar crede că nu-i nimic grav, doar ceva ca o încărcare musculară mică”, a spus Petre Marin, potrivit gsp.ro.

În plus, Petre Marin a mai precizat că Răzvan își dorește să joace în meciul cu Austria.

Fostul internațional l-a contrazis și a doua oară pe Mircea Lucescu. Selecționerul declarase sâmbătă că Răzvan Marin nu s-a antrenat toată săptămâna, lucru care nu este adevărat, din spusele lui Petre Marin.

„E vorba numai despre o zi. Joi nu s-a antrenat! Acum așteptăm să vedem ce îi va spune după ce a ieșit rezultatul RMN-ului”, potrivit sursei citate.

Ce a declarat inițial Mircea Lucescu

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Austria, Mircea Lucescu a vorbit despre starea lui Răzvan Marin.

„Cu siguranță e o situație în care nu există altă soluție decât Răzvan să nu joace.

Nu s-a antrenat toată săptămâna. M-aș bucura foarte mult să nu aibă vreo problemă care să-l țină departe de terenul de joc, așa cum s-a întâmplat cu foarte mulți alți jucători.

Cel mai important lucru pentru el în momentul de față este să se refacă. Pentru că asta e meseria lui, pentru că asta își dorește foarte mult.

Eu nu forțez niciodată jucătorii care resimt ceva, pentru că dacă resimt, asta înseamnă că e o ruptură microscopică, care se poate accentua și poate duce la o perioadă foarte lungă în afara terenului de joc.

Deci vom vedea, o să facă un RMN, dar vreau să spun foarte clar, m-aș bucura pentru el să nu fie foarte grav”, a declarat Mircea Lucescu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

