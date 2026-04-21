„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”

Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 09:56
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 10:18
  • Farul - FCSB 2-3. Flavius Stoican (49 de ani), antrenorul „marinarilor”, a făcut spectacol la conferința de presă, după înfrângerea suferită.

FCSB s-a impus la Ovidiu cu scorul de 3-2 împotriva Farului Constanța și a urcat pe primul loc în play-out, la două lungimi distanță de UTA Arad, ocupanta locului secund.

Farul - FCSB 2-3. Flavius Stoican: „Am tratat cu naivitate anumite faze”

Flavius Stoican și-a exprimat nemulțumirea cu privire la modul în care au tratat elevii săi anumite faze din meci care s-au dovedit a fi decisive.

„În primul rând sunt dezamăgit că am avut momente când am tratat cu naivitate anumite faze. Aveam așteptări că vine cineva și rezolvă meci în fazele alea de 1 contra 1 sau în faze când puteam să fim mult mai agresivi.

Minutele alea le-am tratat superficial și am primit și două goluri foarte ușor.

Degeaba noi avem potențial, degeaba avem jucători care pot să facă diferența, să marcheze dacă noi dăm două, adversarii dau trei. Dacă noi dăm trei, adversarii dau patru. Atunci trebuie să lucrăm, să fim atenți la ceea ce avem de făcut, să fim atenți defensiv.

Până la urmă, asta este lucrul cel mai important. Fiecare punct e important și trebuie să tratăm cu atenție fazele astea. Să nu mai avem așteptări că rezolvă colegul.

Una peste alta o înfrângere care mă amărăște, dar în același timp îmi dă și ambiție mai mare că atunci când încep meciurile cu echipe care se spune că sunt de același nivel cu FCSB, pe hârtie, apare o echipă foarte bună, cu toate că nu joacă hârtia”, a declarat Flavius Stoican după meci.

Flavius Stoican: „Oamenii ăștia au venit să ne ia bucuria”

Flavius Stoican a continuat și a vorbit despre jucătorii săi. Antrenorul Farului a oferit și câteva declarații surprinzătoare despre FCSB:

„Nu vreau să mă plâng și nici nu vreau să-i cocoloșesc sau noi să-i cocoloșim (n.r. pe jucători). Eu îi iubesc din sufletul meu și știu că băieții o să scoată echipa din situația asta.

Băieții ăștia nu sunt nepăsători. Trebuie să trezești ceva în ei. Și nu o să schimb eu absolut nimic, ei o să se schimbe.

O să se trezească în sufletul lor, au conștiință și sunt convins că nu sunt fliu-fliu. Îi văd că suferă. Dar trebuie să se trezească.

Că oamenii ăia de acolo (n.r. de la FCSB), chiar dacă noi înainte de meci ne salutăm… Bă oameni buni, dar oamenii ăștia au venit să ne ia bucuria noastră. Păi, e război, ne transformăm.

labels.photo-gallery

Eu mă duc, mă pup cu Rădoi, dar aș vrea să-l mănânc. Vă spun din inima mea. E fratele meu. Când începe meciul, ne transformăm.

Vreau când intrăm pe teren să mâncăm din oameni. Între ghilimele, că nu vreau acum să îi lovim, să le rupem gâtul.

Deci principalul vinovat sunt eu, nu ei (n.r. jucătorii). Că eu trebuie să le transmit răutatea asta. Să trezesc asta în ei”, a mai declarat Flavius Stoican.

Oamenii care vin la stadion nu vor să vadă driblinguri gen Neymar, vor să vadă o alunecare, vor să vadă un plonjon, vor să vadă o săritură la cap, vor să vadă o recuperare a balonului, cam asta vor oamenii să vadă Flavius Stoican, antrenor Farul

Stoican consideră că, dacă Farul nu o va învinge pe Botoșani în etapa 7 din play-out, atunci echipa sa nu merită să fie în Liga 1 și toată munca lui Gheorghe Hagi la acest club a fost în zadar.

„Trebuie să câștigăm acasă cu Botoșani (în etapa 7), dacă nu, noi nu merităm să fim în liga asta. Dacă noi nu îi batem pe oameni ăștia, noi nu merităm. Dacă noi nu avem ambiție, nu merităm.

Degeaba a construit omul ăsta (n.r. Gheorghe Hagi) palate pe aici. Degeaba a construit, degeaba a făcut fuziune, degeaba vrea să facă stadioane. Degeaba, totul e pe umerii noștri”.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB533
8UTA Arad531
9FC Botoșani530
10Oțelul Galați527
11Csikszereda526
12Petrolul523
13Farul523
14Hermannstadt519
15Unirea Slobozia519
16Metaloglobus510

