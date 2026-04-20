FARUL - FCSB 2-3. Florin Tănase (31 de ani) a vorbit la finalul partidei câștigate de echipa sa la Ovidiu, în care a marcat golul de 3 puncte.

Ca urmare a victoriei din această seară, FCSB a revenit pe prima poziție a play-out-ului, în timp ce Farul se află într-o situație complicată, fiind pe loc de baraj.

FARUL - FCSB. Florin Tănase: „Când joci fotbal Dumnezeu te răsplătește”

La finalul partidei câștigate împotriva Farului, Florin Tănase a declarat:

„Am controlat cap-coadă acest meci. A venit golul lor din prima repriză. La pauză am discutat, eram încrezători că putem să revenim. Am jucat un fotbal ofensiv, iar când joci fotbal Dumnezeu te răsplătește și reușești să marchezi.

Mai avem până la barajul de Europa. Sperăm ca la ora jocului să fim într-o formă bună, să fim sănătoși, iar cu siguranță vom face un meci mare.

(n.r. - despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi) Ne-a transmis felicitări. A mai vorbit puțin dar nu ne-a spus nimic despre plecare. N-a existat nimic de genul acesta, nu a anunțat nimic deci cred că va rămâne”, a declarat Florin Tănase, la Prima Sport.

Ștefan Târnovanu: „Am greșit și îmi asum”

Târnovanu, cel care a fost total neinspirat în partida de la Ovidiu, cu două erori mari care au dus la golurile gazdelor, a declarat:

„O primă repriză echilibrată. Am luat gol din ghinion, apoi o a doua repriză senzațională. Am greșit la golul al doilea al lor și îmi asum. Sunt fericit pentru echipă, dar personal nu, pentru că am luat două goluri.

Am luat o opțiune serioasă pentru baraj. Ne dorim să câștigăm acel meci și să jucăm împotriva unei echipe din play-off.

Am fost mai puțin inspirat, am greșit. Meciul trecut am făcut un meci bun, acum nu, dar cel mai important e că echipa a câștigat. Mister a vorbit cu noi după meci, ne-a spus ce am greșit, dar despre plecare nu ne-a spus nimic, eu nu știu nimic”.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti în Farul - FCSB, scor 2-3

