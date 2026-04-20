Rădoi, declarația serii Cum a reacționat când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB: „Chiar dacă nu am Bacalaureat și par mai prostuț..."
Mirel Rădoi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 20.04.2026, ora 23:39
Actualizat: 21.04.2026, ora 09:07
  • FARUL - FCSB 2-3. Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre posibila sa plecare de pe banca roș-albaștrilor.

În urmă cu câteva zile, presa din Turcia anunța că meciul de la Ovidiu va fi ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB, fiind așteptat în Turcia să semneze cu Gaziantep, care s-a despărțit recent Burak Yilmaz.

FARUL - FCSB 2-3. Mirel Rădoi: „Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ...”

La finalul partidei de la Ovidiu, tehnicianul a evitat să vorbească despre viitorul său, dar a lăsat să se înțeleagă că orice se poate întâmpla.

„Deocamdată sunt aici. În continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă. Ce o fi de mâine încolo nu știu”, a declarat Rădoi la Prima Sport.

Întrebat dacă după meci jucătorilor le-a vorbit despre o posibilă plecare a sa, Rădoi a replicat:

„Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, chiar dacă nu am Bacalaureat și, pentru mulți, par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsuri și de a da lucruri ca informații care să ajungă publice.

Dacă se va întâmpla până la urmă, clubul va afla.

Am discutat unele lucruri despre joc. Nu s-a discutat nimic despre partida cu Petrolul".

Farul - FCSB - MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg
Farul - FCSB - MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg

Galerie foto (20 imagini)

Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Becali: „Rădoi mi-a promis asta”

Patronul celor de la FCSB a vorbit și el despre o eventuală plecare a lui Rădoi.

„Eu am vorbit cu el, i-am spus că dacă el are oferte, poate să plece oricând. E valabil și acum. Și mi-a zis MM după aia «Bă Gigi, tu știi unde pleacă? La Gaziantep, o echipă de 2 lei de prin Turcia».

După l-am sunat (n.r. pe Rădoi) și i-am zis «Băi, cum să faci așa ceva?» El și-a dat cuvântul. Să facă ce vrea, cum vrea și cum îi e bine.

Eu zic că pentru el e bine să rămână. El munceşte, de dimineaţă până noaptea.

N-am niciun plan dacă pleacă. Toată lumea spune că e bine pentru Rădoi să rămână. Eu mă gândesc că nu pleacă”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Ulterior Becali a fost întrebat și despre o eventuale plecare a lui Rădoi la finele sezonului, în cazul în care o va califica pe FCSB în Conference League:

Dacă o califică , crezi că e prost să mai plece el? Eu i-am promis că îi iau cinci-şase jucători. El mi-a promis că, dacă pleacă, îmi lasă o analiză, un program de jucători”.

VIDEO. Golul marcat de Cisotti în Farul - FCSB 2-3

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB533
8UTA Arad531
9FC Botoșani530
10Oțelul Galați527
11Csikszereda526
12Petrolul523
13Farul523
14Hermannstadt519
15Unirea Slobozia519
16Metaloglobus510

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

gigi becali Mirel Radoi PLECARE fcsb gaziantep
Top stiri
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Superliga
11:39
Gestul lui Mircea Lucescu Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Citește mai mult
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Superliga
09:56
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Citește mai mult
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Campionate
10:02
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Citește mai mult
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
B365
20.04
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
Citește mai mult
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 28 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share