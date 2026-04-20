FARUL - FCSB 2-3. Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre posibila sa plecare de pe banca roș-albaștrilor.

În urmă cu câteva zile, presa din Turcia anunța că meciul de la Ovidiu va fi ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB, fiind așteptat în Turcia să semneze cu Gaziantep, care s-a despărțit recent Burak Yilmaz.

La finalul partidei de la Ovidiu, tehnicianul a evitat să vorbească despre viitorul său, dar a lăsat să se înțeleagă că orice se poate întâmpla.

„Deocamdată sunt aici. În continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă. Ce o fi de mâine încolo nu știu”, a declarat Rădoi la Prima Sport.

Întrebat dacă după meci jucătorilor le-a vorbit despre o posibilă plecare a sa, Rădoi a replicat:

„Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, chiar dacă nu am Bacalaureat și, pentru mulți, par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsuri și de a da lucruri ca informații care să ajungă publice .

Dacă se va întâmpla până la urmă, clubul va afla.

Am discutat unele lucruri despre joc. Nu s-a discutat nimic despre partida cu Petrolul".

Gigi Becali: „Rădoi mi-a promis asta”

Patronul celor de la FCSB a vorbit și el despre o eventuală plecare a lui Rădoi.

„Eu am vorbit cu el, i-am spus că dacă el are oferte, poate să plece oricând. E valabil și acum. Și mi-a zis MM după aia «Bă Gigi, tu știi unde pleacă? La Gaziantep, o echipă de 2 lei de prin Turcia».

După l-am sunat (n.r. pe Rădoi) și i-am zis «Băi, cum să faci așa ceva?» El și-a dat cuvântul. Să facă ce vrea, cum vrea și cum îi e bine.

Eu zic că pentru el e bine să rămână. El munceşte, de dimineaţă până noaptea.

N-am niciun plan dacă pleacă. Toată lumea spune că e bine pentru Rădoi să rămână. Eu mă gândesc că nu pleacă”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Ulterior Becali a fost întrebat și despre o eventuale plecare a lui Rădoi la finele sezonului, în cazul în care o va califica pe FCSB în Conference League:

„Dacă o califică , crezi că e prost să mai plece el? Eu i-am promis că îi iau cinci-şase jucători. El mi-a promis că, dacă pleacă, îmi lasă o analiză, un program de jucători”.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

