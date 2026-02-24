Florentin Petre rămâne la Dinamo Președintele clubului a făcut anunțul în privința secundului: „E normal să existe continuitate” » Care e situația lui Kopic

- Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre situația „secundului” de la Dinamo, Florentin Petre.
Antrenorul secund al lui Zeljko Kopic va rămâne în staff-ul clubului, urmând să-și prelungească contractul care va expira la finalul acestui sezon.
Andrei Nicolescu: „Este normal să existe continuitate”
Oficialul „câinilor” a confirmat prelungirea contractului lui Florentin Petre, iar lucrurile la nivel de documentație vor fi rezolvate în următoarele săptămâni.
„Da, cu siguranță. El (n.r. - Petre) face parte din staff-ul care a făcut lucruri bune pentru Dinamo și este normal să existe continuitate”, a transmis Nicolescu, potrivit digisport.ro.
Întrebat despre situația contractuală a antrenorului principal, Zeljko Kopic, președintele a transmis: „Kopic mai are încă doi ani jumate din momentul ăsta”.
Cât despre o posibilă ofertă primită de tehnicianul croat, Nicolescu a spus: „Noi nu am primit absolut nimic oficial”.
Dinamo și-a asigurat deja prezența în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea sezon consecutiv, având de această dată și o altă perspectivă pentru lupta la titlu.
Ultimele două meciuri ale „alb-roșiilor” din sezonul regulat:
- Dinamo – FC Argeș, duminică, 1 martie, ora 18:00
- CFR Cluj – Dinamo, în jurul datei de 7 martie
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|28
|56
|2
|Dinamo⤴️
|28
|52
|3
|Rapid⤴️
|28
|52
|4
|U Cluj
|28
|48
|5
|CFR Cluj
|28
|47
|6
|FC Argeș
|28
|46
|7
|FCSB
|28
|43
|8
|FC Botoșani
|28
|42
|9
|UTA Arad
|28
|42
|10
|Oțelul Galați
|28
|41
|11
|Farul
|28
|37
|12
|Petrolul⤵️
|28
|28
|13
|Csikszereda⤵️
|28
|28
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|28
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|28
|17
|16
|Metaloglobus⤵️
|28
|11
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out