Florentin Petre rămâne la Dinamo Președintele clubului a făcut anunțul în privința secundului: „E normal să existe continuitate” » Care e situația lui Kopic

Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre situația „secundului” de la Dinamo, Florentin Petre.

Antrenorul secund al lui Zeljko Kopic va rămâne în staff-ul clubului, urmând să-și prelungească contractul care va expira la finalul acestui sezon.

Andrei Nicolescu: „Este normal să existe continuitate”

Oficialul „câinilor” a confirmat prelungirea contractului lui Florentin Petre, iar lucrurile la nivel de documentație vor fi rezolvate în următoarele săptămâni.

„Da, cu siguranță. El (n.r. - Petre) face parte din staff-ul care a făcut lucruri bune pentru Dinamo și este normal să existe continuitate”, a transmis Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Întrebat despre situația contractuală a antrenorului principal, Zeljko Kopic, președintele a transmis: „Kopic mai are încă doi ani jumate din momentul ăsta”.

Cât despre o posibilă ofertă primită de tehnicianul croat, Nicolescu a spus: „Noi nu am primit absolut nimic oficial”.

Dinamo și-a asigurat deja prezența în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea sezon consecutiv, având de această dată și o altă perspectivă pentru lupta la titlu.

Ultimele două meciuri ale „alb-roșiilor” din sezonul regulat:

Dinamo – FC Argeș, duminică, 1 martie, ora 18:00

CFR Cluj – Dinamo, în jurul datei de 7 martie

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11

⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

