Florentin Petre rămâne la Dinamo Președintele clubului a făcut anunțul în privința secundului: „E normal să existe continuitate” » Care e situația lui Kopic +31 foto
Florentin Petre. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Florentin Petre rămâne la Dinamo Președintele clubului a făcut anunțul în privința secundului: „E normal să existe continuitate” » Care e situația lui Kopic

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 21:53
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 21:53
  • Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre situația „secundului” de la Dinamo, Florentin Petre.

Antrenorul secund al lui Zeljko Kopic va rămâne în staff-ul clubului, urmând să-și prelungească contractul care va expira la finalul acestui sezon.

Andrei Nicolescu: „Este normal să existe continuitate”

Oficialul „câinilor” a confirmat prelungirea contractului lui Florentin Petre, iar lucrurile la nivel de documentație vor fi rezolvate în următoarele săptămâni.

„Da, cu siguranță. El (n.r. - Petre) face parte din staff-ul care a făcut lucruri bune pentru Dinamo și este normal să existe continuitate”, a transmis Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Întrebat despre situația contractuală a antrenorului principal, Zeljko Kopic, președintele a transmis: „Kopic mai are încă doi ani jumate din momentul ăsta”.

Cât despre o posibilă ofertă primită de tehnicianul croat, Nicolescu a spus: „Noi nu am primit absolut nimic oficial”.

FOTO. Rapid - Dinamo 2-1, ultimul meci jucat de „câini”

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo și-a asigurat deja prezența în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea sezon consecutiv, având de această dată și o altă perspectivă pentru lupta la titlu.

Ultimele două meciuri ale „alb-roșiilor” din sezonul regulat:

  • Dinamo – FC Argeș, duminică, 1 martie, ora 18:00
  • CFR Cluj – Dinamo, în jurul datei de 7 martie

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2842
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2841
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2817
16Metaloglobus⤵️2811

⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

dinamo bucuresti prelungire contract Florentin Petre zeljko kopic andrei nicolescu
