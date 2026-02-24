„E un fundaș groaznic” Drăgușin, pus la zid de un fost jucător cu peste 300 de meciuri în Premier League: „Eu și McCoist am arăta foarte bine împotriva lui”

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost criticat dur de Gabriel Agbonlahor (39 de ani) la finalul derby-ului londonez dintre Tottenham și Arsenal, scor 1-4.

Fostul jucător al celor de la Aston Villa nu l-a menajat deloc pe fundașul român, care l-a avut ca adversar pe atacantul suedez Viktor Gyokeres, autor al unei „duble” în partida de duminică, din Premier League.

Gabriel Agbonlahor: „Drăgușin este un fundaș groaznic”

Evoluția lui Viktor Gyokeres este sub așteptări în acest sezon, după transferul la Arsenal, iar Agbonlahor e de părere că reușitele suedezului din derby-ul cu Tottenham au venit din cauza prestației slabe a lui Radu Drăgușin.

„Am crezut că Gyokeres a fost foarte bun, dar pot spune este că eu și Ally (n.r. - McCoist, fost mare jucător la Rangers, actual comentator și analist) am arăta foarte bine împotriva lui Drăgușin.

Nu glumesc, e un fundaș groaznic, iar Gyokeres, care a ținut bine de minge, a marcat ușor golurile. Dar vom vedea asta săptămână de săptămână de acum?”, a transmis Gabriel Agbonlahor”, potrivit talksport.com.

FOTO. Radu Drăgușin, în Burnley - Tottenham 2-2

Internaționalul român a fost integralist în partida cu Arsenal, fiind al treilea meci din ultimele 4 în care acesta bifează 90 de minute pe teren.

A fost prima apariție sub comanda noului antrenor Igor Tudor, care a mai lucrat cu Drăgușin la Juventus, pe când croatul era antrenor secund.

„A apărut ca jucător tânăr în acea perioadă. Am fost acolo și i-am recunoscut imediat talentul, era deja foarte bun. Încă este tânăr, desigur, dar nu la fel de tânăr cum era acum patru sau cinci ani”, a declarat Igor Tudor, înaintea derby-ului londonez.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport