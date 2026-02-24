„E un fundaș groaznic” Drăgușin, pus la zid de un fost jucător cu peste 300 de meciuri în Premier League: „Eu și McCoist am arăta foarte bine împotriva lui” +15 foto
Viktor Gyokeres și Radu Drăgușin. Foto: IMAGO
„E un fundaș groaznic” Drăgușin, pus la zid de un fost jucător cu peste 300 de meciuri în Premier League: „Eu și McCoist am arăta foarte bine împotriva lui”

Ștefan Neda
Publicat: 24.02.2026, ora 21:33
Actualizat: 24.02.2026, ora 21:33

Fostul jucător al celor de la Aston Villa nu l-a menajat deloc pe fundașul român, care l-a avut ca adversar pe atacantul suedez Viktor Gyokeres, autor al unei „duble” în partida de duminică, din Premier League.

„Scenariul nu poate să fie altul” Varianta lui Pițurcă, dacă Lucescu nu poate continua la națională + Despre o revenire a sa: „Nu știi ce-ți rezervă viitorul”
„Scenariul nu poate să fie altul” Varianta lui Pițurcă, dacă Lucescu nu poate continua la națională + Despre o revenire a sa: „Nu știi ce-ți rezervă viitorul”
„Scenariul nu poate să fie altul” Varianta lui Pițurcă, dacă Lucescu nu poate continua la națională + Despre o revenire a sa: „Nu știi ce-ți rezervă viitorul”

Gabriel Agbonlahor: „Drăgușin este un fundaș groaznic”

Evoluția lui Viktor Gyokeres este sub așteptări în acest sezon, după transferul la Arsenal, iar Agbonlahor e de părere că reușitele suedezului din derby-ul cu Tottenham au venit din cauza prestației slabe a lui Radu Drăgușin.

„Am crezut că Gyokeres a fost foarte bun, dar pot spune este că eu și Ally (n.r. - McCoist, fost mare jucător la Rangers, actual comentator și analist) am arăta foarte bine împotriva lui Drăgușin.

Nu glumesc, e un fundaș groaznic, iar Gyokeres, care a ținut bine de minge, a marcat ușor golurile. Dar vom vedea asta săptămână de săptămână de acum?”, a transmis Gabriel Agbonlahor”, potrivit talksport.com.

Radu Drăgușin, introdus în finalul partidei Burnley - Tottenham 2-2. Foto: Captură sport.ro
Radu Drăgușin, introdus în finalul partidei Burnley - Tottenham 2-2. Foto: Captură sport.ro

Internaționalul român a fost integralist în partida cu Arsenal, fiind al treilea meci din ultimele 4 în care acesta bifează 90 de minute pe teren.

A fost prima apariție sub comanda noului antrenor Igor Tudor, care a mai lucrat cu Drăgușin la Juventus, pe când croatul era antrenor secund.

„A apărut ca jucător tânăr în acea perioadă. Am fost acolo și i-am recunoscut imediat talentul, era deja foarte bun. Încă este tânăr, desigur, dar nu la fel de tânăr cum era acum patru sau cinci ani”, a declarat Igor Tudor, înaintea derby-ului londonez.

